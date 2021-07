Été 2021 : 5 looks inspirés des Instagrameuses pour aller à la plage

in

Nous vous proposons quelques idées de tenues de plage les plus tendances pour cet été afin que vous puissiez avoir autant de succès que les influenceuses Instagram. Choisissez votre tenue préférée ! Il fait beau et chaud, et quel meilleur moyen de combattre la chaleur qu’une baignade rafraîchissante à la plage ou à la piscine ?

La façon la plus courante d’aller à la plage est d’opter pour des robes de plage ou des T-shirts combinés à des shorts. Mais si vous faites partie de celles qui ne savent jamais quoi porter, nous vous laissons 5 looks idéaux pour une journée à la plage qui vous feront vous sentir à l’aise et cool sans renoncer à être belle, même pour aller à la plage.

Ces dernières années, les Instagrameuses ont été à la pointe des tendances de la mode. C’est pourquoi nous avons établi une liste des tenues choisies par les plus célèbres influenceuses pour aller à la plage.

1. Robe de plage longue et fluide

Bien qu’il s’agisse d’une tenue de plage que porte Nabilla, vous pouvez également porter cette pièce pour sortir prendre un verre le soir sur la côte. Il suffit de la combiner avec une robe, un jean, une belle paire de chaussures compensées et vous êtes prête à partir.

2. Un Haut et un short

Depuis quelques saisons, les tops sont la dernière tendance. Ils existent dans toutes les couleurs, formes et impressions. Dans ce cas, Leaelui en porte un noir, une chemise manche longues hyper classe. Pour finir le look, un short en jean qui est un must dans toute garde-robe d’été.

3. T-shirt long / Chemise

Il vous est sûrement arrivé plus d’une fois de porter un T-shirt un peu trop grand ou une chemise pour aller à la plage ou à la piscine. En dessous, le maillot de bain ou le bikini. Un look très balnéaire et original.

4. Maillot de bain et short

Les maillots de bain ne se démodent jamais et sont toujours d’actualité. On en trouve avec des volants, des broderies, avec ou sans bretelles, imprimés… il y a forcément le maillot de bain parfait pour vous. Oserez-vous suivre cette tendance ?

5. Kimono

Sans aucun doute, les kimonos sont l’une des tendances les plus flatteuses et estivales des dernières saisons.

Et vous, quel look estival allez-vous adopter ?