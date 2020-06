États-Unis : Tous avec les gérants de bars et restaurants afro-américains dans les grandes villes américaines

Au milieu de tout le grabuge causé par la mort de George Floyd, les bars et restaurants gérés par les Américains de couleur continuent à ouvrir leur porte. Si vous vivez ou prévoyez de passer un séjour dans ce pays, soutenez ces restaurants et bars tenus par des Afro-Américains.

Suite à l’incident lié à la mort de George Floyd, la population américaine réclame justice contre les inégalités et la discrimination. Depuis, des manifestations couvrent les rues des villes américaines. La police et récemment l’armée américaine tentent de repousser les révolutionnaires, mais ces derniers n’ont pas lâché prise.

Restaurants afro-américains à New York

La ville de New York est l’un des épicentres de cette crise. Pourtant, elle est gorgée de bars et restaurants appartenant à des noirs. À Brooklyn, le 333 Lounge propose une large gamme de choix en termes de boissons alcoolisées ou non avec quelques plats à base de recettes maison. Pour vous rafraichir le matin, le café de Black Swan Espresso est réputé pour sa fraîcheur. En ce qui concerne les plats de résistance, Blossom, BLVD Bistro ou encore plein d’autres restaurants afro-américains sont prêts à vous donner la satisfaction que vous recherchez. Soutenez-les si vous passez aux alentours de New York.

Washington DC et ses bars afro-américains

La capitale est réputée pour le soul food qui est la vraie spécialité des chefs afro-américains, mais elle abrite également la plupart des manifestants. Pour promouvoir l’égalité, intéressez-vous à ces bars appartenant à des noirs dans la capitale. Bin 1301 Wine Bar est une excellente référence pour les adeptes des cocktails. Andrenne’s Carribean & Soul food vous propose des aliments souls de différentes couleurs. Mais il existe encore de nombreux bars et restaurants afro-américains dans les parages, qui sont disponibles en ligne sur des sites internet, dans les blogs et les réseaux sociaux.

Bières, Vodka et Whisky à Atlanta

Contribuez à l’épanouissement des entreprises des Américains noirs en commençant par une bonne dose de Whisky. Participez au commencement d’une ère nouvelle à l’aide d’une commande de boisson accompagnée de barbecues, spécialités de la ville. Frappez à la porte de Poulet Dat Fire Jerk. Avec ses plats jamaïcains, le poulet est cuit autrement avec une sauce jerk maison qui va exciter vos papilles. Ann’s Snack Bar vous propose les meilleurs Whiskys de la ville avec son célèbre hamburger qui a fait sa renommée par son titre de meilleur burger américain. Il existe encore près de 50 autres bars et restaurants appartenant à des noirs dans la ville. À vous de faire le choix donc.

La ville de Denver et ses entreprises afro-américaines

Actuellement touchée par les manifestations causées par le récent meurtre de George Floyd, Denver est aussi le théâtre de la restauration et des spécialités culinaires. De nombreux restaurants et bars appartiennent à des Afro-Américains dans les rues de Denver. Si vous cherchez à soutenir les entreprises afro-américaines, n’hésitez pas à découvrir leur nom sur la toile. A Five Points, on trouve Welton Street Cafe, Coffee at the Point ou encore TeaLee’s. À Whittier, vous pouvez déguster les soul food de chez Genna Rea. À Skyland, vous trouverez My Kings Ice cream si vous êtes passionnés de glaces.

Restaurants afro-américains à Los Angeles

Connu pour ses plats végétariens et surtout végétaliens, la ville de Los Angeles offre le refuge à une poignée de restaurants et bars afro-américains. Certains disent que les plats les plus recommandés proviennent de la cuisine afro-américaine. Pourquoi ne pas soutenir ce peuple en cette lutte pour l’égalité ? Pour les soul food, Baryou Grille, The Trap Kitchen ou encore Comfort LA sont les plus réputés. En cuisine raffinée, retrouvez My Two Cents ou Post & Beam pour vous satisfaire au déjeuner. Si vous tenez à éviter les plats à base d’animaux, de la nourriture végétalienne est disponible chez Jackfruit Cafe ou chez Azla Vegan. Plusieurs autres restaurants afro-américains existent dans les rues de Los Angeles, sauvez-les contre la discrimination et aidez-les à se développer dans l’avenir.