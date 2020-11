État d’origine, le décideur Suncorp «  présage  » que le Queensland devrait craindre

Un décideur de l’état d’origine au Suncorp Stadium n’est pas de bon augure pour NSW.

Au cours des 38 ans d’histoire de la série, les Bleus ne se sont imposés que deux fois lors d’un voyage à Lang Park avec le bouclier sur la ligne (en 1994 et 2005).

C’est un record qui ne semble pas prometteur avant le décideur de mercredi. Mais les deux occasions où les Bleus ont fait l’impossible ont coché une case qui est à nouveau ouverte aux visiteurs cette année.

Ces deux années-là, les Blues tiraient pour un Origin à trois tourbes et ont fait le travail en territoire hostile.

C’est un présage qui ne va pas bien avec les Queenslanders alors que Brad Fittler cherche à obtenir son propre triplé Blues de l’ère moderne. Et si le vieil adage selon lequel l’histoire se répète est vrai, 2020 pourrait être la dernière statistique de ce sacré hoodoo.

NSW Blues revendique la série State of Origin 2019. (Getty) (Getty)

Avec une capacité du Suncorp Stadium à rallier le Queensland, le grand blues Peter Sterling a exhorté NSW à se nourrir de l’atmosphère après une année sans foule et à offrir le match à ses rivaux.

« Les joueurs aiment une bonne ambiance et la seule chose que vous vous réveillez au Suncorp Stadium est un endroit fantastique où les joueurs peuvent sortir et montrer ce qu’ils ont », a déclaré Sterling à Wide World of Sports ‘ Le plan directeur.

« Pour NSW, c’est une chance d’aller là-haut et de profiter de quelque chose qu’ils n’ont normalement pas l’occasion de jouer devant et de vivre dans l’instant. Courir là-bas devant la foule et le bruit, wow, c’est là que je reçois jaloux. »

Sterling a admis que NSW serait désavantagé, devant prendre l’avion avant le match et interrompre ses préparatifs habituels le jour du match.

Les joueurs de NSW Blues lient les bras pour l’hymne national. (Getty)

Mais pour leur problème, une prévision de piste sèche pour mercredi soir, et une surface presque certaine sans rosée grâce au climat plus chaud, joueront directement entre les mains des coureurs de NSW.

« La chose difficile pour NSW d’entrer dans ce match est le voyage », a déclaré Sterling.

« C’est toujours une meilleure préparation pour que le Queensland entre dans un match à domicile là-bas à ce que NSW devra endurer avec le vol et peut-être un temps d’arrêt là-bas qui n’est pas exactement ce que vous voulez.

«Les joueurs adorent la routine dans un match et ils n’obtiendront pas ça… Mais le pitch rapide est (va être) fantastique pour eux.

Nathan Cleary of the Blues célèbre avec Josh Addo-Carr (Getty)

«En montant au stade Suncorp, il n’y aura pas de rosée là-haut, donc ils pourront utiliser cette vitesse et ce jeu de jambes.

« Quand Damien Cook sort, alors Tedesco et tout le monde se lèvent, c’est alors que NSW est à son meilleur. »

Malgré l’effet Suncorp contre les Bleus, Sterling a insisté: « Les records sont faits pour être battus. »

« C’est le genre de camp qui peut aller là-haut et (le faire) », a-t-il dit. «

Le grand Paul Gallen de NSW était d’accord.

« Les deux fois (nous avons gagné un décisif à Suncorp), c’était quand NSW allait remporter sa troisième consécutive, c’est de bon augure. Je suis sûr de celui-ci », a-t-il déclaré.