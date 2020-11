État d’origine, Fitzy fait pression sur NSW Blues pour la blessure à la tête de Boyd Cordner

L’ancien Wallaby Peter FitzSimons dit qu’il est « bouleversé » par la décision des Bleus de renvoyer Boyd Cordner sur le terrain après avoir subi une commotion cérébrale présumée dans le match d’ouverture de State of Origin.

Cordner a été aidé à quitter Adelaide Oval après une chute lorsque sa tête est entrée en contact avec le coude de Felise Kaufusi dans la première moitié de la victoire des Maroons 18-14.

Mais c’est la décision du staff médical des Blues de renvoyer le skipper au jeu qui a fait l’objet d’un examen minutieux.

La LNR a émis un «veuillez expliquer» à NSW auquel ils n’ont pas encore répondu, tandis que Cordner s’est exclu du reste de la série.

Boyd Cordner des Blues est assisté par un entraîneur après un coup à la tête (Getty)

Un partisan bien vocalisé de la réforme des commotions cérébrales, FitzSimons a été choqué par la décision des Bleus de renvoyer Cordner pour jouer et a demandé au camp une justification de leur raisonnement.

« J’étais complètement stupéfait qu’il soit revenu sur le terrain », a déclaré FitzSimons à Nine’s Dimanche des sports. «J’aimerais savoir, s’il n’a pas eu de commotion cérébrale, qu’est-ce qu’il a eu?

«Parce que s’il y avait eu un sentiment de commotion cérébrale quand il était dans ce vestiaire, il n’aurait pas dû retourner sur le terrain.

«Si je me trompe, et que je me trompe peut-être, alors dites-le nous. Parce que la dernière fois que cela s’est produit (avec Boyd), ils ont donné la raison de l’inquiétude émotionnelle de la mort tragique de son cousin. Mais ici et maintenant, il est entré dans ce vestiaire avec ce qui ressemblait à quelque chose à voir avec une commotion cérébrale.

Fittler réagit au coup de tête de Cordner

« En vertu du protocole, il ne peut pas revenir en cas de suspicion de commotion cérébrale. Alors, si ce n’était pas une commotion cérébrale, qu’est-ce que c’était? »

« Vous avez un homme avec une histoire, une histoire récente troublante de beaucoup de commotions cérébrales, vous le remettez là-bas … quand vous avez des commotions cérébrales avec cette fréquence, vous devez vous retirer. Mate, c’est sérieux. «

À la suite de l’examen public, la LNR devrait rendre publiques les conclusions de son enquête sur la gestion de l’incident de Cordner.

La LNR a historiquement choisi de ne pas nommer et de faire honte aux équipes qui n’ont pas suivi les protocoles de santé, craignant que les médecins ne quittent le jeu en raison des dommages à la réputation.

Les punitions sont restées privées depuis que les Titans, les Chevaliers et les Dragons ont été frappés d’amendes de 350000 $ au début de 2017.