État d’origine, Cameron Murray subit une horrible blessure dans Origin One

Noué à la main. Origine: Persia / Iran Tapis D'orient Kilim 68X202 Tapis Couloir Rouge Foncé/Bleu (Laine, Perse/Iran)

Les kilims sont des tapis tissés main fabriqués par des nomades dans le sud de l’Iran. On utilise une technique de tissage spéciale qui donne aux tapis une qualité plus fine et un aspect feutré. Les kilims sont aussi de fabrication plus rapide que les tapis orientaux ordinaires. Leurs motifs sont