État d’origine, annonce de l’équipe NSW Blues

L’entraîneur de la NSW, Brad Fittler, s’est précipité sur de nouveaux visages pour compléter son équipe de 21 Blues pour affronter les Maroons devant le décideur de l’État d’origine mercredi soir.

Fittler a opté pour le même 17 qui a battu les Maroons au stade ANZ 34-10 dans le deuxième match cette semaine, mais a inclus trois étoiles non jouées cette série à l’équipe élargie.

L’arrière vedette Ryan Papenhuyzen a été nommé pour la première fois dans cette série après avoir surmonté une blessure, tout comme Jarome Luai, la star des Raiders, et Nick Cotric.

Ryan Papenhuyzen devrait rater le premier match de l’État d’origine en raison d’une blessure. (Getty) (Getty)

Papenhuyzen est l’un des débutants les plus attendus de l’équipe des Blues, juste après la grande victoire finale de Melbourne et son propre clin d’œil à la médaille Clive Churchill.

Il était très vanté pour remplacer un James Tedesco alors blessé dans le match d’ouverture de la série, mais a finalement été mis à l’écart en raison de ses propres problèmes de blessures.

L’inclusion de Papenhuyzen dans l’équipe élargie pourrait le voir utilisé comme super sous-marin hors du banc, comme l’a laissé entendre Fittler plus tôt ce matin.

« Ce n’est pas une évidence (que la même équipe jouera) », a-t-il déclaré

« Ryan Papenhuyzen n’a pas été disponible, il était un peu pire que prévu. Il sera disponible pour le dernier match.

L’avertissement de Gould concernant le décideur Origin

«Vous entrez dans chaque match en vous assurant de cocher toutes les cases, et nous nous tournons vers différents joueurs et leur regard sur le jeu.

« Nous avons eu Cameron Murray, et il aide à couvrir tant de positions et c’est pourquoi Isaah Yeo a été si précieux pour nous l’autre soir.

« Nous débattons toujours de la capacité de couvrir toutes les positions et tous les scénarios, mais aussi d’avoir la meilleure équipe pour entrer dans le match et être positive et non négative. »

L’équipe de 21 joueurs des NSW Blues

1. James Tedesco (c) (Sydney Roosters)

2. Daniel Tupou (Sydney Roosters)

3. Clint Gutherson (anguilles de Parramatta)

4. Jack Wighton (Raiders de Canberra)

5. Josh Addo-Carr (Melbourne Storm)

6. Cody Walker (South Sydney Rabbitohs)

7. Nathan Cleary (Penrith Panthers)

8. Daniel Saifiti (Newcastle Knights)

9. Damien Cook (South Sydney Rabbitohs)

10. Payne Haas (Brisbane Broncos)

11. Angus Crichton (Sydney Roosters)

12. Tyson Frizell (Newcastle Knights)

13. Jake Trbojevic (Aigles de mer de Manly Warringah)

14. Dale Finucane (Melbourne Storm)

15. Junior Paulo (Parramatta Eels)

16. Nathan Brown (Anguilles Parramatta)

17. Isaah Yeo (Penrith Panthers)

18. Ryan Papenhuyzen (Melbourne Storm)

19. Jarome Luai (Penrith Panthers)

20. Cameron McInnes (Dragons de St George Illawarra)

21. Nic Cotric (Canberra Raiders)