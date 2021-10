Établissements C.H.R. : quel fournisseur pour vos équipements ?

Aujourd’hui, le succès des plateformes en ligne grandit de jour en jour et de plus en plus de professionnels se tournent vers internet pour l’achat de leurs équipements et provisions. Pratiques et accessibles, ces sites en ligne permettent de commander tout le matériel dont vous avez besoin en seulement quelques clics. Pour un bar, restaurant, café, cuisine d’hôtel ou autre, ces derniers mettent en avant une large sélection de produits haut de gamme afin que vos équipes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Retrouvez ici tous les avantages des achats en ligne pour vos fournitures ainsi que les enseignes à privilégier.

Pourquoi se tourner vers des sites en ligne pour l’achat de vos équipements ?

Si de plus en plus de consommateurs favorisent les achats en ligne, c’est pour les nombreux avantages qu’une telle alternative présente. Que vous ouvriez un établissement de type C.H.R. pour la première fois, que vous entrepreniez des travaux de rénovation ou que vous cherchiez simplement à remplacer du matériel défectueux ou abîmé, l’achat de nouveaux équipements est une étape indispensable.

Les sites spécialisés mettent en avant de nombreux points positifs pour un chef d’établissement. Tout d’abord, vous profiterez d’une très large sélection d’articles et de références, vous assurant ainsi de toujours trouver la machine ou l’accessoire dont vous avez besoin. Par ailleurs, ceux-ci proposent généralement des prix avantageux afin que vous puissiez vous équiper, quel que soit votre budget. Par ailleurs, les sites spécialisés laissent souvent place à des promotions et déstockages vous permettant de nombreux achats à petits prix.

D’autre part, l’offre étant large, vous serez en mesure de comparer les différents sites à la recherche de celui répondant le mieux à vos besoins en termes d’équipement mais également de prestations de livraison.

Réussir ses achats d’équipements en ligne : les conseils de la rédaction

S’il existe de nombreux sites spécialisés dans la vente d’équipements spécialisés, il est indispensable de se tourner vers une plateforme de confiance. En effet, il existe encore quelques rares cas d’arnaques et escroqueries lorsque vous passez une commande en ligne, c’est pourquoi il est essentiel de vous tourner vers un site de confiance qui saura vous assurer un paiement sécurisé.

Un site de confiance pour un achat serein

De manière à éviter tous risques de piratages de carte bancaire et autres arnaques possibles en ligne, il est essentiel de vous tourner vers un site de confiance qui saura vous proposer un mode de paiement sécurisé. Par ailleurs, d’autres indicateurs peuvent être intéressants lorsque vous cherchez un site fournisseur. Parmi eux, nous retrouvons notamment les avis clients qui sauront vous apporter des précisions sur la qualité des services et prestations proposés par le site en ligne.

Privilégier un fournisseur varié

Lorsque l’on souhaite faire des achats d’équipements pour notre hôtel, restaurant, bar ou autre, nous cherchons souvent un type précis de machine ou matériel, correspondant parfois à une référence précise. De cette manière, il vous faudra privilégier les sites proposant un vaste choix quant aux articles proposés afin de vous assurer de trouver la marque et le modèle précis que vous recherchez.

Quel fournisseur choisir pour vos équipements ?

En vue de l’achat de produits non consommables pour votre établissement, il est essentiel de vous tourner vers l’enseigne adaptée afin de trouver les articles dont vous avez besoin.

METRO

Connue pour fournir de nombreux établissements C.H.R., METRO est une enseigne proposant des consommables ainsi que des équipements spécialisés. Vous trouverez des produits dans les points de vente ainsi qu’en ligne. Vous profiterez d’exclusivités web ainsi que de promotions intéressantes toute l’année.

CHR-Avenue

Entreprise créée en 2013, CHR-Avenue se spécialise dans la vente de produits spécialisés pour les cafés, hôtels, restaurants, boîtes de nuit, etc. Bien que toutes les marques ne figurent pas dans le catalogue, l’enseigne propose un grand choix à ses clients ainsi qu’un excellent rapport qualité/prix.

Le coup de coeur de la rédaction : Matériel-Horeca

Un incontournable de la fourniture spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie, Matériel-Horeca est une entreprise mettant en avant une large gamme de produits haut de gamme pour vos établissements, avec plus de 25 000 articles. Proposant les prix les plus bas du marché, et une livraison des plus rapides, vous serez assuré d’une expérience des plus satisfaisantes pour l’achat de vos fournitures.