Et s’ils remplaçaient Windows par Microsoft Linux?

Suite aux spéculations d’Eric Raymond et de l’éditeur contributeur de ZDNet Steven J. Vaughan-Nichols, le défenseur de l’open source Jack Wallen imagine ce qui se passerait si Microsoft passait complètement de Windows à une distribution Linux nommée «Microsoft Linux»:

Une distribution Linux complète publiée par Microsoft signifierait moins de frustration pour toutes les personnes impliquées. Microsoft pourrait déplacer ses efforts de développement sur le bureau Windows 10 vers un bureau qui serait plus stable, plus fiable, flexible et éprouvé. Microsoft pouvait choisir parmi n’importe quel nombre de bureaux pour sa saveur officielle: GNOME, KDE, Pantheon, Xfce, Mint, Cinnamon … la liste est longue. Microsoft pourrait utiliser ce bureau tel quel ou y contribuer et créer quelque chose de plus conforme à ce à quoi ses utilisateurs sont habitués …

[U]les utilisateurs apprendraient très rapidement ce que c’est que de travailler sur un ordinateur de bureau et n’auraient pas à faire face aux frustrations quotidiennes liées au système d’exploitation Windows. Les mises à jour sont plus fluides et plus fiables, elles sont sécurisées et le bureau a plus de sens. Microsoft a fait tout ce qui était en son pouvoir pour migrer les utilisateurs du logiciel client standard vers le cloud et d’autres solutions hébergées, et son logiciel vache à lait est devenu centré sur le Web et basé sur l’abonnement. Tous ces utilisateurs Linux pourraient toujours travailler avec Microsoft 365 et toute autre solution Software as a Service (SaaS) qu’il a à offrir – le tout dans le confort et la sécurité du système d’exploitation Linux …

Si Microsoft joue bien ses cartes, la société pourrait remodeler KDE ou à peu près n’importe quel bureau Linux de telle sorte que ce ne soit pas si différent de l’interface Windows 10. Présentez-le correctement, et les consommateurs pourraient même ne pas connaître la différence – un «Windows 11» serait simplement la prochaine évolution du système d’exploitation de bureau Microsoft. En parlant de gagner, les professionnels de l’informatique passeraient moins de temps à gérer les virus, les logiciels malveillants et les problèmes de système d’exploitation et plus de temps à maintenir le réseau (et les serveurs alimentant ce réseau) en fonctionnement et en sécurité … Microsoft serait considéré comme enfin livrant système digne du consommateur; le consommateur aurait un système d’exploitation de bureau qui ne fournirait pas autant de maux de tête que de moments de productivité et de joie réelles; et la communauté Linux dominerait finalement le bureau.