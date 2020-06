Et si vous achetiez l’une de ces 18 voitures électriques les moins chères du marché ?

Une fois déduites du bonus offert par le gouvernement, ces voitures électriques ou hybrides rechargeables sont désormais vendues à des prix relativement bas. Il serait temps que vous fassiez le grand pas en adoptant ces types de voitures soucieuses de l’environnement.

Entre 21 000 à 23 000 euros

Pour vous aider à franchir le pas, voici une sélection de voitures électriques à moins de 25 000 euros et dont le bonus est déjà déduit. Pourquoi ne pas opter pour la triplette de citadines de VW. Vous avez le choix entre les petites Skoda, Seat et VW e-Up ! Avec cette aide gouvernementale, leurs prix seraient quasiment divisés par deux. Ces types de voitures sont réputés pour leur performance très satisfaisante. La Skoda Citigo e iV est vendue à 21.600 € ; la Seat Mii Electric à 21.920 € et la Volkswagen e-Up! 2.0 à 23.740 €.

Entre 26 000 à 32 000 euros

Avez-vous déjà entendu parler du dernier modèle de la smart, le fameux Smart EQ ? Malgré sa faible capacité en termes d’autonomie, cette citadine est largement abordable. Avec un prix affiché à 26 500 euros, elle peut être achetée à plus de 14 500 euros, une fois remisée. Sinon, du côté des voitures chinoises, nous avons la MG ZS EV, qui fait son come-back en France cette année. A 29 900 euros hors bonus, cette voiture de plus de 4 mètres pourrait devenir le SUV électrique le moins cher du marché. En effet, avec le bonus offert par le gouvernement, vous pourriez l’avoir à seulement 17 000 euros, si vous déduisez les 12 000 euros de primes et bonus. Par ailleurs, la nouvelle Corsa qui a une certaine ressemblance avec la 208, pourrait également être un très bon choix. L’Opel Corsa-e propose la même autonomie que la e-208, avec plus de 250 km de route à parcourir en ville avant la recharge. Vendue à 31.300 € en temps normal, cette voiture devra également bénéficier d’une baisse de prix, grâce au bonus.