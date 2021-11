Et si Ryan Reynolds était le prochain James Bond ?

Ryan Reynolds a exprimé son intérêt pour devenir le prochain James Bond, Betanews vous dit tout. La franchise cinématographique James Bond, basée sur les romans populaires de Ian Fleming, s’étend sur des décennies, depuis la première apparition de Sean Connery dans le rôle du suave superspéciste britannique dans Dr. No en 1962. En 59 ans et 25 films, le personnage a été remanié plusieurs fois, Sean Connery étant suivi par George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.

Daniel Craig incarne James Bond depuis ses débuts dans Casino Royale, en 2006. Cette année, Mourir peut attendre a marqué sa dernière sortie dans la peau du personnage. Le prochain film marquera le début d’une nouvelle ère pour James Bond. Les spéculations vont bon train quant à la personne qui revêtira le smoking de l’agent 007, les producteurs n’ayant pas encore procédé au casting de la prochaine itération du rôle. Des rumeurs ont fait état de Lasha Lynch (Mourir peut attendre) ou d’Idris Elba (Suicide Squad) pour le rôle, et d’autres acteurs ont exprimé leur désir de jouer le rôle, notamment l’acteur britannique Tom Holland et le décidément non britannique Dwayne “The Rock” Johnson.

Si des acteurs non britanniques sont envisagés, Ryan Reynolds veut être de la partie. Lors d’une interview accordée au Times, la star de Free Guy et de Red Notice a fait part de sa candidature pour endosser le costume de l’agent 007. Il a déclaré qu’il était intéressé si les producteurs pouvaient accepter un “Canadien sirotant un gin tonic au lieu d’un martini”, en référence à sa société Aviation American Gin. Découvrez l’intégralité de la citation ci-dessous :

J’ai entendu dire qu’ils cherchaient un nouveau Bond. Pourriez-vous accepter un Canadien sirotant un gin tonic au lieu d’un martini ? Si oui, je suis intéressé.

Ryan Reynolds a joué de nombreux rôles tout au long de sa carrière, bien qu’il soit difficile de trouver un rôle qui soit comparable à la figure emblématique de James Bond. Il a joué un astronaute, plusieurs super-héros, un voleur d’art, un Pikachu parlant et un escargot de course, mais il n’a joué un espion qu’une seule fois, dans le thriller d’action moins connu Safe House. Il a cependant prouvé ses capacités d’action dans des films comme Hitman’s Bodyguard et la franchise Deadpool.

Bien qu’il soit très improbable que Ryan Reynolds devienne le prochain James Bond, ce serait certainement une perspective intrigante. L’humour sardonique de la star ne s’accorde pas bien avec la tournure plus sérieuse de l’ère Daniel Craig, mais il s’accorderait parfaitement avec certains des James Bond des époques précédentes. Ryan Reynolds pourrait perpétuer la tradition de longue date d’un James Bond plus enjoué qui a toujours quelque chose de grivois à dire avant d’éliminer l’homme de main d’un méchant.