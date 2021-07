Et si c’était mon fils sur M6 : intrigue, casting, suite, tout ce qu’il faut savoir sur la série britannique

Diffusée pour la première fois au Royaume-Uni sur Channel 5 au mois de février 2021 puis au mois de mai sur Sundance Now et Acorn TV, la minisérie intitulée « Et si c’était mon fils » ou « The Drowning » débarque ce 22 juillet sur M6 à partir de 21H05. Avec 4 épisodes de 55 minutes, la chaine a prévu de les diffuser l’un après l’autre, ce qui ravira surement les fans du genre dramatique. Créée par Francesca Brill, Luke Watson et Tim Denyvor, cette minisérie à suspense a rapidement conquis le cœur des Britanniques lors de sa sortie avec plus de 6 millions de téléspectateurs, juste pour le premier épisode et 5 millions chacun pour le reste. Un succès que le titre doit surtout à sa captivante intrigue et l’incroyable performance de l’actrice Jill Halfpenny incarnant le rôle principal. Que nous réserve donc cette minisérie si populaire ?

« Et si c’était mon fils », de quoi ça parle ?

Mélangeant le genre dramatique et le thriller, cette minisérie britannique va surement plaire à de nombreux téléspectateurs français. Dans « Et si c’était mon fils », les créateurs nous emmènent suivre l’histoire de Jodie Walsh, une femme qui tente tant bien que mal de recoller les morceaux de sa vie après la disparition de son fils. En effet, lors d’un pique-nique au bord d’un lac, celui-ci disparait sans laisser aucune trace. Présumé comme s’étant noyé, le corps n’a jamais été retrouvé et personne ne peut ainsi confirmer s’il est bien mort ou encore vivant. Et ce doute rend les choses encore plus difficiles pour Jodie.

C’est alors que neuf ans plus tard, étant toujours en plein deuil et remplie de tristesse, Jodie aperçoit un adolescent ressemblant beaucoup à son fils sur le chemin de l’école. Elle commence donc à s’intéresser à ce garçon et petit à petit elle commence à être convaincue que c’est bien son fils, Tom. Ces neuf ans de sa vie qu’elle a dû reconstruire lentement se retrouvent alors chamboulés par cette révélation, mais elle est prête à faire n’importe quoi pour prouver qu’elle a raison et enfin redevenir mère. L’adolescent est-il vraiment son fils ou non ? Comment va-t-elle s’y prendre pour prouver à la police et sa propre famille que c’est bien Tom ? Et qui est réellement l’homme qui s’occupe du garçon ? Vous aurez les réponses dès ce soir sur M6.

Qui verra-t-on au casting de cette minisérie ?

Francesca Brill, Luke Watson et Tim Denyvor, les créateurs de « Et si c’était mon fils » ont décidé de faire appel aux talents des meilleurs acteurs et actrices britanniques. Et le rôle principal de cette célèbre minisérie dramatique à suspense a été attribué à Jill Halpenny, qui a réussi à incarner avec brio le personnage de Jodie Walsh.

À ses côtés, nous verrons également, Cody Molko dans le rôle de Daniel Tanner, Rupert Penry-Jones dans le rôle de Mark Tanner, Jonas Armstrong dans le rôle de Jason Walsh, Jason Maza dans le rôle du détective Harvey, Babs Olusanmokun dans le rôle d’Ade, Jade Anouka dans le rôle de Yasmin, Dara Devaney dans le rôle de Ben Gilmore, Deirdre Mullins dans le rôle de Kate Gilmore et Deborah Findlay dans le rôle de Lynn Walsh.

Une saison 2 est-elle prévue ?

D’après les informations que nous avons actuellement, il faut d’abord savoir que cette minisérie « Et si c’était mon fils » devait initialement être un long-métrage. Mais, après réflexion, la production a décidé de le diviser en deux parties puis finalement en quatre parties pour en faire une minisérie. Ce qui veut dire que le scénario écrit au départ par Francesca Brill, Luke Watson et Tim Denyvor n’était prévu que pour une seule saison. Cependant, après le succès énorme rencontré par la minisérie à sa sortie, l’actrice a évoqué lors d’une interview qu’une saison 2 n’est pas impossible et elle a ajouté :

« Je pense que s’ils [les scénaristes Francesca Brill, Luke Watson et Tim Dynevor] avaient une histoire et une idée, cela pourrait totalement être comme “The Missing”. Je ne sais pas s’il y a une autre histoire à raconter, mais c’est une possibilité, n’est-ce pas ? Ce serait génial ! »

Durant cette petite interview, elle a aussi indiqué que même si elle aimerait beaucoup connaitre la suite de l’histoire, le personnage de Jodie n’aurait plus trop grand-chose à proposer. S’il devait y avoir une suite, ça devrait donc ressembler à une série d’anthologies comme « The Missing ». Donc, rien n’est encore sûr en ce qui concerne la suite de la série, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant s’il y a des nouvelles.

Et si c'était mon fils ? - Bande-annonce M6

Lire cette vidéo sur YouTube

En attendant, rendez-vous ce soir à partir de 21H05 sur M6 pour ces 4 épisodes de la minisérie « Et si c’était mon fils ». Si vous êtes pressé, ou au contraire que vous n’êtes pas dispo ce soir, vous pouvez également voir Et si c’était mon fils ? en streaming sur Salto.