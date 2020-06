Et l’hôte des Emmy Awards 2020 est … Jimmy Kimmel – / Film

Animateur de la saison des prix pérennes et présence d’un talk-show en fin de soirée Jimmy Kimmel sera l’hôte des Emmy Awards 2020, bien qu’il ne sache pas exactement comment la cérémonie se déroulera au milieu de la pandémie de coronavirus. « Je ne sais pas où nous ferons cela ni comment nous le ferons, ni même pourquoi nous le faisons, mais nous le faisons et je l’héberge », a-t-il déclaré dans un communiqué. Obtenez les détails ci-dessous.



Alors que la prochaine cérémonie des Oscars vient d’être retardée de deux mois, les Emmy Awards de cette année devraient actuellement être diffusés sur ABC dimanche, 20 septembre, 2020. Mais il y a encore beaucoup de questions sur la façon dont la cérémonie se déroulera à l’ère COVID-19, et ni Kimmel ni ABC n’ont encore de réponses. J’ai du mal à croire que les noms les plus célèbres de la télévision vont se rassembler dans une pièce pour quelque chose d’aussi frivole qu’une remise de prix alors que leur vie est littéralement en jeu, mais qui sait – peut-être que les choses seront dans un meilleur endroit d’ici là.

Sinon, l’ensemble du spectacle pourrait-il se produire virtuellement? Imaginez, si vous voulez, que vous êtes sur le bord de votre siège pour regarder le spectacle de cette année. Vos yeux sont collés à la télévision, vos oreilles sont grandes ouvertes en attendant que le présentateur prononce uniquement la première syllabe du nom que vous espérez désespérément gagner. Mais lorsqu’ils ouvrent la carte et disent: «le gagnant est…», leur flux vidéo s’interrompt. Il y a quelques années, les Oscars ont connu leur moment «Envelopegate» inoubliable, et maintenant les Emmys pourraient être prêts pour leur propre scénario désastreux.

Les Emmy Awards de l’année dernière étaient les Emmy Awards les moins regardés de l’histoire, attirant seulement 6,9 millions de téléspectateurs. Cette cérémonie n’a pas eu d’hôte, il est donc clair qu’ABC essaie de renforcer le nombre de téléspectateurs cette fois. (La question de savoir si Kimmel est ou non un choix suffisamment excitant pour attirer un public nombreux n’était évidemment pas aussi importante que d’assurer une présence stable et familière à la barre.) Ce sera sa troisième fois comme hôte, après l’avoir fait en 2012 et 2016. Selon Forbes, ce sera la neuvième année consécutive d’hôtes masculins pour la cérémonie. Je vous laisse avec quelques statistiques qu’ils ont rassemblées sur les précédents hôtes de l’émission, qui je pense parlent d’eux-mêmes:

Il n’y a eu que trois hôtes solos féminins dans l’histoire de l’émission de 72 ans: Angela Lansbury en 1993, Ellen DeGeneres en 2005 et 2001 et Jane Lynch en 2011. Il n’y a pas encore d’hôte solo féminin noir, bien qu’Oprah ait été hébergé aux côtés de Michael J. Fox et Paul Reiser en 1996. Michael Che, qui a accueilli en 2018, a été le premier hôte noir depuis Bryant Gumbel en 1997.

