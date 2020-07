« Estoy abierto a volver a ‘OT’, pero creo que ya no me necesitan »

Àngel Llàcer regresa a Televisión Española como presentador de ‘Bloqueados por el muro’, un divertido e innovador japonés que competirá contra ‘La ruleta de la suerte’ en la franja de mediodía. Tras paralizarse las grabaciones de ‘Tu cara me suena’ por la crisis del coronavirus, el presidente del jurado se embarca en este proyecto junto a la productora Gestmusic Endemol. Aunque confirma que su regreso al talent show de Antena 3 está más que asegurado.

El polifacético actor catalán cuenta con una extensa trayectoria en la pequeña pantalla, donde destaca su inolvidable faceta como profesor y director de la Academia de ‘Operación Triunfo’ tanto en La 1 como en Telecinco, así como conductor de ‘El chat de OT’. Además, ha presentado otros formatos como ‘Pequeños grandes genios’, ‘Anónimos’, ‘La escobilla nacional’ o ‘Comics’.

FormulaTV ha hablado con Llàcer para conocer las claves del game show ‘Bloqueados por el muro’ y saber cómo compaginará este proyecto, en el caso de renovar por otra temporada, con la recta final de ‘Tu cara me suena’. Además, opina sobre su compañeros Ivan Labanda en ‘OT 2020’ y confiesa si estaría dispuesto a regresar al talent show.

Àngel Llàcer, presentador de ‘Bloqueados por el muro’

Retomas tu faceta de presentador con ‘Bloqueados por el muro’, ¿tenías ganas de volver a ponerte al frente de un programa?

La verdad es que sí. Tanto sea presentando como de colaborador o jurado tienes que aportar tu manera de ser en cada proyecto. Por eso siempre digo que las personas son muy importantes. Yo aporto ese tono desenfadado, fresco, entusiasta y espontáneo.

¿Qué tipo de presentador de concurso vas a ser, más centrado en hacer las preguntas o vas a ser más showman?

Un poco de todo. Hay muchas preguntas que tengo que hacer pero también hablo con los concursantes, les hago reír, me cuentan sus cosas… Quiero buscar la verdad. Todos somos de una manera y esa es una de las cosas que me une a la gente, que soy muy de verdad y no hay nada postizo en lo que hago. La gente me saluda como si me conociera de toda la vida, desde un punto muy familiar. Soy tal como soy.

¿Te vamos a ver subido en el muro?

Eso se lo dejo a los concursantes porque son dos metros de caída (risas). Por ahora no. Lo que voy a intentar es ayudar a los concursantes, siempre voy a ir a favor de ellos y en contra del muro. Aunque igual luego cambio, depende. El muro se portará mejor o peor según respondan a las preguntas. ‘Bloqueados por el muro’ es un programa divertido y dinámico donde tienes que ir contestando preguntas, juegos o adivinanzas con un muro que puede tirarte al abismo. Esa combinación de nervios, vértigo real y de responder me hace mucha gracia.

¿Vamos a recuperar un poco el espíritu de ‘Grand Prix del verano’ o ‘Humor amarillo’ con concursantes haciéndose un poquito de daño?

Espero que no se hagan daño que me tienen que durar. Los vemos caer pero nunca ves en qué lugar caen. El que gana vuelve el día siguiente y los tengo que tener sanos.

¿Te has fijado en la versión japonesa?

No, vi un vídeo pero son de gritar mucho.

Bueno, tú también eres de gritar un poco…

No, no. Me recuerdas gritando porque es lo que recuerda la gente, pero debo gritar el 1% de las veces que hablo.

Àngel Llàcer, conductor de ‘Bloqueados por el muro’

Imagino que está siendo una grabación atípica, ¿cómo están afectando las medidas de seguridad sanitarias?

En los castings venían personas que habían pasado el confinamiento juntas, pero ahora en la nueva normalidad ya pueden venir quien quiera. A nivel de programa, no me voy a acercar a ellos porque nos separa un abismo, literalmente. La distancia de seguridad está asegurada.

No me planteo competir con ‘La ruleta de la suerte’

‘Bloqueados por el muro’ se estrena en una franja donde compite con el consolidado ‘La ruleta de la suerte’, ¿crees que podréis plantarle cara?

No me planteo eso, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. El concurso es divertido, distinto y nuevo. Llega en una época en la que salimos de un meneo muy fuerte y creo que va a gustar. Nunca pienso en competir con nadie, intento hacerlo lo mejor posible. Las competiciones no las hago yo, es cosa de los que hacen las parillas y piensan en competir. Yo lo haré lo mejor que pueda y lo más divertido posible.

Tengo el compromiso de hacer las entregas que quedan de ‘Tu cara me suena’

Si el programa es un éxito y acaba renovándose por una segunda temporada, ¿cómo compaginarás ‘Bloqueados por el muro’ con ‘Tu cara me suena’ en septiembre?

En septiembre no sé si volverá. Pero tengo el compromiso de terminar ‘Tu cara me suena’, que es lo que hablé cuando salió esto de TVE. A la hora de redactar el contrato no ha habido ningún tipo de problema. Tengo el compromiso de hacer las entregas que quedan del talent show. No hay ningún problema.

¿Qué crees que nos espera en la recta final de ‘Tu cara me suena’? Igual los concursantes vuelven un poco verdes tras el confinamiento.

No lo sé, depende del tiempo que hayan cantado. Todos vamos a estar más verdes después de tanto tiempo encerrados. La gente tiene ganas de saber cómo acaba. Las reposiciones se siguen viendo. Ahora entraremos en los directos que es cuando la gente de casa vota.

Manel Fuentes junto al jurado de ‘Tu cara me suena’

Aunque no es cosa tuya, entiendo que este retraso con la recta final de la octava edición podría retrasar la novena.

No tengo ni idea. Algunas veces la cadena decide dejar descansar el formato y otras que acabábamos una y empezábamos otra.

Has grabado el piloto de un programa de entrevistas, titulado ‘Burradas’, con Gestmusic.

El programa muestra una faceta mía que la gente no conoce mucho porque siempre soy el más histriónico. Ahí estoy sentado en un burro y hablando con gente de lo divino y de lo humano. A lo mejor con este programa me conocen de un modo diferente: del más divertido al tierno o el empático. Sigue en el aire pero yo no pierdo la esperanza.

¿Cómo has visto a tu compañero Iván Labanda en ‘OT 2020’? De algún modo, ha sido tu sucesor en este formato.

Maravilloso. Es un actor que ha estado en todos los espectáculos que he hecho, es mi pareja artística en ‘La jaula de las locas’. Los dos tenemos una forma similar de entender el teatro, somos de la misma escuela.

Aunque tienes otra pareja artística con la que llevas varias décadas… ¿Cómo conseguís Manu Guix y tú esa unión tan duradera?

Respetándose el uno al otro. Lo que hace me encanta y lo que hago le encanta a él. Hace que mejoren mis ideas y las mías hacen que él las suyas lo hagan. Por eso nos mantenemos desde 1997.

¿Ya sabéis cuál será vuestro próximo proyecto después de ‘La jaula de las locas’?

Estamos en ello, pero no te lo voy a decir a ti. Te va a gustar.

Àngel Llàcer en la Academia de ‘Operación Triunfo’

Seguimos recordando con cariño tu etapa como profesor o director de la Academia de ‘OT’, ¿de qué alumnos te sientes más orgulloso?

El concurso es una plataforma para que te conozcan y a partir de ahí es cuando empieza realmente tu carrera. Hay gente que ha sabido gestionarla mejor y otra peor. Me alegro del éxito de todos. Una vez sales de la Academia es cuando tienes que empezar a trabajar. Si hubiese estado como alumno lo hubiese aprovechado para aprender, porque los profesionales que hay son buenísimos. Cuando eres profesor lo único que haces es compartir un tiempo con ellos, enseñar no sé si puedes. Eso luego lo puedes utilizar, aunque sea un poquito. Recuerdo que el nivel de exigencia y ritmo de trabajo era brutal y eso es buenísimo.

Estoy abierto a volver a ‘OT’, pero creo que ya no me necesitan

¿Te hubiese gustado formar parte de las últimas tres edición del talent show?

He tenido tanto trabajo que ni me lo he planteado. Pero me lo siento como muy mío, porque está Noemí Galera, Manu Guix, Capde… Voy ahí y me siento como si no me hubiese ido nunca.

¿Estarías abierto a volver a una futura edición de ‘Operación Triunfo’?

Sí, pero creo que ya no me necesitan. Hay que estar en los sitios cuando te necesitan, cuando ya no te puedes ir como Mary Poppins, que coge el paraguas y se va.

Pero luego hacen la secuela, « El regreso de Mary Poppins ».

(Risas) Ya veremos…