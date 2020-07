Estonie accueillera le WRC 2020

La saison de WRC 2020 repartira d’Estonie, rendez-vous le 4 au 6 septembre prochain.

L’équipe du Rallye d’Estonie a annoncé qu’elle avait reçu une offre pour accueillir une manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) en Estonie. Le Premier ministre Jüri Ratas a déclaré que le gouvernement est prêt à allouer des fonds supplémentaires du budget de l’État pour soutenir le potentiel rallye WRC.

Estonie sera fier d’accueillir la saison de WRC 2020

Le directeur du Rallye d’Estonie, Urmo Aava, a déclaré dans un communiqué de presse commun avec l’Union des Autosports d’Estonie (EAL) : « Nous avons construit notre équipe et notre épreuve avec le soutien du gouvernement et du secteur privé depuis dix ans. En 2014, nous avons reçu le prix de la meilleure manche du Championnat d’Europe des rallyes de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), ce qui a ouvert des portes et fait connaître l’Estonie et le Rallye d’Estonie au monde entier. Après trois ans de participation au championnat européen, il était clair que l’équipe visait le sommet absolu et voulait faire venir une manche du WRC en Estonie ».

« L’objectif est d’obtenir les meilleures conditions et la meilleure couverture possible pour l’Estonie et les sports automobiles estoniens »

Aava a ajouté : « Je peux confirmer que le promoteur du WRC nous a fait une offre pour accueillir une manche de la saison 2020 du WRC en Estonie. Nous avons soumis de nombreuses candidatures à de nombreuses institutions et nous attendons une réponse dans les prochains jours. Nous pourrons alors entamer des discussions avec la FIA et le WRC. L’objectif est d’obtenir les meilleures conditions et la meilleure couverture possible pour l’Estonie et les sports automobiles estoniens ».

La décision a été proposée par le ministre de la Culture Tõnis Lukas

Ratas a déclaré : « Nous avons discuté de la proposition du ministre de la Culture, Tõnis Lukas concernant le cycle du WRC. Le gouvernement a décidé de soutenir la proposition selon laquelle l’Estonie pourrait accueillir le WRC. Cela a représenté beaucoup de travail pour les organisateurs d’événements promotionnels. De plus, le champion du monde en titre est Ott Tänak ».