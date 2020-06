Estella, la sœur de Monty, rejoint-elle le casting de ’13 Reasons Why ‘? Voici tout

L’une des 13 raisons les plus controversées et les plus populaires de Netflix Original touche à sa fin avec sa quatrième et dernière saison. Cette saison sera abandonnée le 5 juin. Comme nous l’avons vu dans la finale de la saison 3, les téléspectateurs se sont retrouvés avec quelques questions sans réponse. Donc, nous espérons que cette fois, la saison se terminera en répondant à tous pour les fans.

Maintenant, juste parce que c’est la dernière saison, cela ne signifie pas qu’aucun nouveau personnage ne peut être introduit. Parler de nouveaux personnages, qui est Estella? Est-ce un personnage important? Continuez à lire pour en savoir plus!

Estella est la sœur cadette de Monty.

Pour ceux qui ne savent pas qui est Monty, Monty est le même garçon qui purgeait une peine de prison pour agression sexuelle Tyler. Un détenu l’a tué plus tard à la fin de la saison 3. Sachant cela, Clay et ses amis ont épinglé La mort de Bryce sur Monty, sachant qu’il ne peut pas y répondre.

Mais, à partir de la bande-annonce de la saison 4, nous savons que tout le monde ne croit pas que Monty est responsable de la mort de Bryce. Cela peut être identifié par la peinture en aérosol sur la porte en disant « Monty a été encadré« .

Estella est la sœur cadette de Monty, qui vient juste d’entrer au lycée dans la saison 4. Mais, elle n’a pas besoin d’être quelque chose comme Monty. Selon les informations, elle ne lui ressemble en rien et elle n’est pas revenue chercher des réponses. Elle est là pour se faire une vie et terminer ses études secondaires.

Au début de la saison, nous l’avons vue rejoindre le groupe de Jessica, Ne touchez pas. Ce groupe avait pour but de sensibiliser contre l’agression sexuelle. Elle entre ici parce qu’elle sait que son frère aîné a agressé Tyler.

La plupart du temps, cette saison, Estella sera confrontée à la mort de son frère Monty. Vous la verrez lutter pour croire que son frère a tué Bryce.

Inde Navarrette dépeint le personnage.

L’actrice de Wander Darkly, Inde Navarrette, incarne Estella dans 13 Reasons Why. Elle n’a pas fait beaucoup de films avant ce spectacle, mais elle a fait assez de travail pour rattraper ce rôle.

Avant 13 raisons, elle a joué Ellie, 15 ans, dans le film Wander Darklyet avant cela, elle était Veronica dans la série télévisée Date de décès de Denton.

Selon les rapports, 13 Reasons Why n’est pas le rôle le plus important de sa carrière. Bien que ce soit la seule émission que vous aurez l’occasion de la voir en 2020, elle jouera Sarah Cushing dans la nouvelle émission télévisée de super-héros Superman et Lois, dont la première est prévue en 2021.

Si vous avez besoin d’assistance, appelez la hotline nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 ou visitez RAINN.org pour discuter en ligne avec un spécialiste de l’assistance à tout moment.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez ressentez des pensées suicidaires, appelez la hotline nationale de prévention du suicide au 1-800-273-8255 ou envoyez un SMS HOME à la ligne de texte Crisis au 741741.

Restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.