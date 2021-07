Est-elle le diable ou une héroïne ? Le mystère de Valentina Allegra de la Fontaine dans l’univers Marvel

La comtesse Valentina Allegra de la Fontaine a fait ses débuts dans Falcon et le soldat de l’hiver sur le Marvel Cinematic Universe. Tirée des bandes dessinées, Val est l’un de ces personnages énigmatiques dont personne ne sait pour qui elle travaille. Dans le passé, elle a eu une liaison avec Nick Fury lorsqu’elle était agent du SHIELD, mais il a été révélé plus tard qu’elle travaillait également pour HYDRA et Leviathan en tant qu’agent dormant.

Dans le MCU, Valentina Allegra de la Fointaine conserve le mysticisme des comics et on ne sait pas trop quoi en faire. Nous ne l’avons vue que deux fois, la première fois en recrutant John Walker dans Falcon and the Winter Soldier pour qu’il devienne un agent américain après avoir été démobilisé en tant que Captain America. Nous l’avons ensuite vue aux côtés de Yelena Belova dans le film Black Widow, au moment où elle reçoit la mission d’abattre Clint Barton (Hawkeye).

Les plans de Marvel avec Valentina Allegra de la Fontaine sont à long terme. Photo Marvel

Ces indices suscitent plus de doutes que de certitudes quant à savoir si Val est une héroïne ou une méchante, et si ses intentions semblent nobles, il semble toujours y avoir quelque chose de caché dans ses plans. L’effronterie avec laquelle elle agit nous fait douter de chacun de ses pas.

Kevin Feige adore le personnage et annonce qu’il y a beaucoup plus pour elle

La comtesse Valentina Allegra de la Fontaine est interprétée par l’actrice Julia Louis-Dreyfus. Le PDG de Marvel, Kevin Feige, a récemment confirmé que nous verrons bientôt beaucoup plus du personnage dans les productions de House of Ideas.

« Le futur est brillant pour le MCU parce que Julia Louis-Dreyfus est dedans. Nous sommes de grands fans d’elle chez Marvel. […] L’idée de la mettre au monde a toujours été quelque chose que nous voulions faire, si nous pouvions trouver la bonne chose. Lorsque ce rôle s’est présenté et que l’opportunité de l’avoir dans Black Widow, dans Falcon, et peut-être d’autres choses à venir… », a déclaré Feige.

Le patron de Marvel a laissé entendre que Val prépare quelque chose qui sera révélé très bientôt et qui se produira probablement lors de la phase quatre du MCU. « Elle fait quelque chose. Elle est en mode recrutement », a-t-il confirmé.

Les répliques les plus choquantes de Val

– Quoi qu’il en soit, tu as fait le bon choix en utilisant le sérum, bien sûr je sais que tu l’as pris, et tu sais quoi, ça t’a rendu très, très précieux pour certaines personnes. Je pense même que c’était la deuxième meilleure décision que tu aurais pu prendre dans toute ta vie. Je vais te dire la première meilleure décision que tu as prise ? Valentina à John Walker dans Falcon et le soldat de l’hiver.

– « J’ai votre prochaine cible et je voulais vous la donner en personne. Vous pourriez vouloir vous débarrasser de l’homme responsable de la mort de votre soeur. » Valentina quand elle donne à Yelena Belova la mission de tuer Clint Barton.

– « Valentina Allegra de Fontaine. En fait, c’est Comtesse Valentina Allegra de Fontaine, je sais que c’est long mais je déteste le répéter plusieurs fois, alors appelez-moi Val. Mais, ne m’appelle pas Val, réfléchis-y ». Valentina se présente.