Est-ce qu’iOS est renommé? – PhoneArena

Jon Prosser dit qu’Apple reviendra au nom de l’iPhone OS. Pour les trois premières générations de son smartphone, Apple a appelé son système d’exploitation mobile iPhone OS, avant de le renommer iOS en 2010.

L’iOS ne fonctionne pas seulement sur l’iPhone, mais aussi sur l’iPod Touch. De 2010 à 2018, il a également alimenté l’iPad, avant l’introduction d’un OS dédié pour l’ardoise lors de la WWDC de l’année dernière.

iPhone OS s’aligne mieux avec les autres systèmes d’exploitation Apple

On ne sait pas pourquoi Apple revient au nom d’origine, mais il se pourrait que la société souhaite avoir un schéma de dénomination plus uniforme pour ses différents systèmes d’exploitation. Après tout, les ordinateurs Mac exécutent macOS et l’iPad est désormais livré avec iPadOS. De même, l’Apple Watch Series est livrée avec watchOS et l’Apple TV exécute tvOS.

Indépendamment de ce que Apple décide d’appeler la prochaine itération de son système d’exploitation pour smartphone, ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que ce ne serait pas une mise à niveau majeure en termes de fonctionnalités. Au contraire, Apple sera prioriser la stabilité, la qualité et les performances. Cela ne veut pas dire que ce ne serait pas du tout de nouvelles fonctionnalités, et des choses intéressantes à attendre pour inclure Siri hors ligne, un traducteur intégré, une application Fitness et une application AR.

Après avoir été prévisualisé ce mois-ci, iOS 14 / iPhone OS sortira à l’automne aux côtés du iPhone 12.

Outre iPhone OS, Apple devrait également confirmer sa transition vers les puces Arm pour Mac et révéler de nouveaux produits tels qu’un nouvel iMac, AirPods Studio, et AirTags. La WWDC est principalement un événement centré sur le logiciel et la société annoncera probablement iPadOS 14 et watchOS 7 également.