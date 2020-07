Est-ce que Taylor Zakhar de Kissing Booth sort avec Joey King? L’acteur donne des indices

Maintenant que Kisses Booth 2 est sorti, les gens ne peuvent pas arrêter d’être obsédés par le nouveau personnage du film Marco Taylor Act de Taylor Zakhar. Il est le nouvel élève de l’engouement scolaire et sexy est attiré par le personnage de Joey King, Elle, qui est dans une relation à distance avec Noah, Act by Jacob Elordi. Maintenant, au cours de nombreuses conversations avec un portail international, Taylor a parlé de tout sur Kissing Booth 2 et a également divulgué le statut de leur relation.

Il a dit, «Je ne vais sortir avec personne. Genre, je suis fan de Joey, elle est ma préférée et je veux qu’elle sort avec moi. Tu vois ce que je veux dire? [He smiled] Je pense que si vous êtes le même, alors c’est différent, nous travaillons pour la même industrie et les fans du travail de l’autre. Je ne veux pas dire parce que vous ne savez jamais.

Si vous sortez avec quelqu’un qui ne sait pas qui vous êtes mais qui devient alors fan de votre travail? Alors que devez-vous faire?

Taylor a continué, «La connaissance émotionnelle est plus importante pour moi que l’affinité sexuelle. Oui, il est clair que j’aime beaucoup ça. Butt ne veut pas dire que nous sortons ensemble.

Zakhar Perez, originaire de Chicago, a son nom dans quelques émissions de télévision, mais il n’a jamais pensé que son rôle d’évasion devrait le conduire dans l’un des films Netflix les plus populaires de tous les temps.

«Les gens sont appelés des choses bien pires» a déclaré l’acteur lors d’une conversation avec Glamour. Mais l’acteur pas comme beaucoup d’autres est resté sur le sol et s’est concentré sur l’ensemble de la situation.

«Dans le moment du film, vous avez peut-être vraiment un aperçu de Taylor étourdi, comme ‘Oh mon Dieu, ce moment dans le film est tellement amusant’, mais si j’étais moi au lycée, je pense que mes paumes le feraient J’ai transpiré et j’aurais essayé de retenir tous mes rires. Dit le nouveau battement de foyer, Zakhar Perez.