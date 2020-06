Est-ce que les affaires torrides dans les séries télévisées fonctionnent toujours maintenant que les acteurs ne peuvent pas s’embrasser?

Savons TV reprennent peu à peu le verrouillage des postes. La sécurité des acteurs et de l’équipe est la priorité absolue, les règles de distanciation sociale sont donc applicables sur les plateaux. Cela a rendu très difficile de raconter une histoire, surtout quand il s’agit de romantiques.

La question est, comment peut-on dépeindre de manière convaincante une histoire passionnée quand les acteurs ne sont même pas proches?

Comment les téléviseurs diffuseront-ils l’intimité sans se rapprocher?

Cela est devenu l’un des plus grands défis pour les producteurs de savons télévisés. le intimité entre les acteurs n’est pas possible, pas de baisers, pas de câlins, et rien qui oblige les acteurs à violer le distance de deux mètres entre eux. Est-ce que cela mettra fin aux excellentes relations pour lesquelles ces émissions sont si célèbres?

Le producteur exécutif d’Emmerdale a déclaré: «Nous aurons beaucoup d’apparences d’intention, des gens se rapprochant les uns des autres mais reculant, et des scènes commençant avec des chemises repliées» pour montrer de telles scènes.

Elle a également ajouté: «Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’affaires, bien qu’il soit juste de dire quelques histoires que nous pourrions retenir un peu pour le moment. Oui, cela va être un défi pour la façon dont nous le faisons fonctionner, mais notre travail consiste à trouver des façons de raconter des histoires. Mais aborder des scènes où il devrait y avoir de l’intimité est notre domaine le plus difficile maintenant, c’est sûr. «

Elle parle d’un poteau rétractable de deux mètres qui sera utilisé sur les décors pour maintenir la distance nécessaire. Plus tard, elle révèle une approche «fumée et miroirs», qui rendra les acteurs jouant les personnages vivant dans le même foyer fictif plus proches qu’eux.

Ajoutant à cela, elle dit: « Vous serez choqués par les épisodes de verrouillage car vous ne remarquerez pas les deux mètres. Il y a des astuces de caméra intelligentes que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de chorégraphie sur le plateau, et notre réalisateur Ian Bevitt est un génie. »

Homologue australien Voisins a été le premier feuilleton télévisé anglophone au monde à reprendre ses tirs dans le cadre de la pandémie mondiale. Ils ont été le pionnier et une inspiration pour tous les autres spectacles.

Maintenant, les fans espèrent voir leurs émissions préférées sans manipuler une grande partie de l’histoire.

Restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.