Est-ce que le package Stimulus relancera les ventes de voitures et de vélos en Inde? rapport

L’industrie automobile indienne traverse une phase difficile depuis plus d’un an en raison d’un ralentissement de l’économie indienne. Avec la situation actuelle où la fabrication et les ventes sont encore plus touchées depuis près d’un mois, les ventes de voitures et de motos ont été extrêmement faibles au cours des dernières semaines. Dans une annonce importante faite aujourd’hui, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé aujourd’hui qu’il y aurait des Rs. 20 Lakh Crore d’une valeur de stimulation économique fournie par le gouvernement. de l’Inde. Ce stimulus visera tous les secteurs de la société, y compris la partie économiquement la plus faible de la société, la classe moyenne ainsi que l’industrie. Les détails du paquet seront dévoilés par le ministre des Finances dans les prochains jours. Mais dans cet article, nous allons analyser l’impact de ce plan de relance sur les ventes de voitures et de motos en Inde, qui ont atteint un niveau record ces dernières années.

Impact sur les ventes de voitures

Puisqu’il y a eu un ralentissement général de l’économie avec le revenu des entreprises, les salaires des employés dans la plupart des industries ont baissé. Au milieu de ces suppressions d’emplois et de ces réductions de salaire, l’impact sur les ventes de voitures devrait se maintenir. Il est prévu que les ventes de voitures resteront à des niveaux médiocres au moins pour les prochains mois. Ceux qui envisageaient déjà d’acheter une voiture retardent la décision d’achat en raison de l’incertitude économique. Le plan de relance devrait améliorer le sentiment général de l’économie, mais il est peu probable qu’il améliore considérablement les ventes de voitures. Nous pensons qu’il faudra au moins 6 mois avant de constater une amélioration significative des ventes d’une année sur l’autre dans les ventes de voitures.

Impact sur les ventes de motos / scooters

La situation des ventes de deux-roues devrait légèrement s’améliorer par rapport aux ventes de voitures. La raison en est que les deux-roues coûtent environ un dixième du coût d’une voiture. En raison du coût moins élevé des deux-roues, les personnes appartenant à la classe ouvrière économiquement faible ou de niveau inférieur, qui n’ont pas encore les moyens d’acheter une voiture, mais qui ont peur de prendre les transports en commun pour aller au travail, opteront très probablement pour une voiture à deux roues. achat de roues. Le nombre de ces acheteurs devrait être beaucoup plus élevé que les acheteurs de voitures. Nous nous attendons donc à ce que les ventes de deux-roues, y compris les scooters et les motos, se redressent beaucoup plus rapidement que les ventes de voitures en Inde. Le plan de relance devrait se concentrer davantage sur les masses (classes à faible revenu) qui sont des acheteurs de deux-roues par rapport aux classes à revenu moyen et élevé (qui devraient être des acheteurs de voitures), ce qui explique notre différence d’opinion entre la voiture et les deux- ventes de roues. Quelle est votre opinion? Si vous trouvez cet article utile, veuillez le partager avec vos amis.