Est-ce que l’anime Dorohedoro mérite d’être regardé? Consultez la revue ici!!! Tout ce que tu as besoin de savoir!!!

Dorohedoro est un anime japonais qui a été initialement publié sur Tokyo MX, BS11. Il s’agit d’une série d’aventures, de fantasy sombre et de science-fiction basée sur le manga du même nom de Q Hayashida. Le manga est sorti en 2000. Il est l’un des anime les plus populaires parmi les fans. Voyons ce que nous savons de l’anime nouvellement sorti sur Netflix.

Date de sortie de Dorohedoro

L’anime Dorohedoro est sorti à l’origine le 12 janvier 2020. Il n’a sorti qu’une seule saison avec 12 épisodes et 6 OVA. L’anime est réalisé par Yuichiro Hayashi et écrit par Hiroshi Seko respectivement. L’anime est sorti sur Netflix le 28 mai 2020. Les épisodes sont intitulés Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4, Episode 5, Episode 6, Episode 7, Episode 8, Episode 9, Episode 10, Episode 11, et l’épisode 12. Il y a aussi une bande-annonce publiée pour l’anime.

Le casting officiel de Dorohedoro

Le casting de l’anime comprend Wataru Takagi, Reina Kondo, Kenyu Horiuchi, Yoshimasa Hosoya, Yu Kobayashi, Kengo Takanashi, Miyu Tomita, Toru Nara, Mitsuhiro Ichiki, Hisao Egawa, Soungdok, Mayu Udono, Anri Katsu, Shinichiro Miki, Hozumi Tetsu Inada, Takuma Terashima, Ryohei Kimura et Yuki Kaji.

Dorohedoro Review

Les critiques de Dorohedoro ont été positives et les écrits de Hayashida y ont été loués. Dorehedoro est un anime unique qui se déroule dans deux mondes. C’est l’un des meilleurs anime de l’année. La mise en place de l’anime est sombre mais aussi amusante avec un peu sauvage et désordonnée. L’anime est quelque peu charismatique et se concentre davantage sur les relations malgré tout le reste. L’anime est examiné par Thrillist comme: «Le monde du manga de Hayashida est toujours coloré, et il se sent fidèlement revivre grâce à la belle utilisation de la couleur et de la texture par MAPPA, et les magnifiques dessins de fond du directeur artistique Kimura Shinji apportent un sens de plaisir à ce qui pourrait être un cadre extrêmement sombre. «