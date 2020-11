Est-ce que la refonte de la Justice League de Zack Snyder montrera la mort de Robin?

Warner Bros.

La Justice League de Zack Snyder arrivera officiellement sur HBO Max en 2021 et les fans vont se régaler. Aux côtés de Darkseid et de toutes nouvelles scènes absentes de la sortie en salles, il semble que nous saurons enfin comment le Joker de Jared Leto a assassiné Robin.

Selon le scooper KC Walsh, le prochain Snyder Cut ajoutera quatre minutes d’une séquence qui a été enregistrée pour un film autonome, puis mise en conserve.

La scène pourrait très bien être un flash-back montrant Joker torturant et tuant Robin comme il l’a fait dans le scénario « Death in the Family ». Il y avait une petite allumeuse dans le film Batman v Superman où Bruce Wayne, avant de s’entraîner dans la Batcave, regardait un costume de Robin avec l’écriture « Hahahah blague sur toi Batman ».

Cette scène pourrait faire partie des reprises que Jared Leto a été embauché pour diriger la sortie imminente.

Nous savons également que le Joker de Jared Leto sera plus sombre que celui qui est apparu dans Suicide Squad et aura un look « fatigué de la route ». Un nouveau trailer du Snyder Cut arriverait la semaine prochaine et nous pourrions avoir un aperçu de lui.