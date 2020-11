Est-ce que Chaeyoung sort avec un tatoueur? Les rumeurs de Chim Hwa Sa expliquées! – .

Photo de The Chosunilbo JNS / Imazins via Getty Images

Des rumeurs se répandent en ligne selon lesquelles Chaeyoung, du populaire groupe K-pop DEUX FOIS, sort avec un tatoueur appelé Chim Hwa Sa.

DEUX FOIS les fans deviennent fous car il semble que le rappeur Chaeyoung soit dans une nouvelle relation. Elle ne l’a pas confirmé elle-même, mais les fans affirment l’avoir repérée avec un nouvel intérêt amoureux potentiel, Chim Hwa Sa.

Voici toutes les preuves qui suggèrent que le couple pourrait sortir ensemble.

Qui est Chaeyoung?

Son Chae-young, mieux connue sous son nom de scène Chaeyoung, est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur sud-coréen.

La jeune femme de 21 ans de Séoul est membre du groupe de filles K-pop DEUX FOIS qui a été formé par JYP Entertainment en 2015.

Elle a d’abord auditionné pour rejoindre JYP Entertainment à seulement 14 ans, commençant comme chanteuse avant de se former en tant que rappeur.

Des rumeurs se répandent que Chaeyoung sort avec un tatoueur

Jeudi 5 novembre, des rumeurs ont commencé à se répandre sur Twitter selon lesquelles le DEUX FOIS le rappeur sort avec quelqu’un de nouveau et les fans affirment qu’il est tatoueur.

Un fan a publié une photo dans une communauté coréenne en ligne qui montrerait Chaeyoung debout avec quelqu’un dans un supermarché. Les fans ont affirmé qu’ils savaient que c’était Chaeyoung parce qu’elle portait le même chapeau blanc moelleux qu’elle portait auparavant lors de son apparition avec DEUX FOIS sur un talk-show le mois dernier.

L’homme sur la photo serait un tatoueur et les fans ont immédiatement supposé que le couple sortait ensemble. Cependant, Chaeyoung ne l’a pas confirmé.

D’autres preuves suggèrent que le couple a été aperçu ensemble à Paris et qu’ils portaient des bagues assorties. Le tatoueur aurait également eu des dessins d’une femme qui ressemblait à Chaeyoung sur son Instagram, mais il a depuis supprimé ses médias sociaux.

Qui est le tatoueur?

L’homme qui a été repéré avec Chaeyoung est un tatoueur connu sous le nom de Chim Hwa Sa, mais son vrai nom est Jung Sung Hyun.

On ne sait pas grand-chose de lui, mais les fans affirment qu’il a neuf ans de plus que Chaeyoung, et le fait que le rappeur puisse sortir avec un homme beaucoup plus âgé a inquiété beaucoup de fans.

Cependant, d’autres sont heureux pour le chanteur, affirmant qu’un tatoueur cool est le match parfait pour Chaeyoung.

JYP Entertainment a répondu par une simple déclaration: « Nous n’avons aucune position officielle particulière. »

Au moment de la rédaction de cet article, Chaeyoung n’a pas répondu aux rumeurs.

