Est-ce que ce lifting de Maruti Suzuki Swift se dirigera bientôt en Inde?

Une brochure divulguée du Japon révèle que la Swift est bientôt prête pour un lifting et que Maruti Suzuki pourrait éventuellement l’apporter en Inde également. Il y a beaucoup de mises à jour spéculées à partir du lifting Swift.

La quatrième génération Maruti Suzuki Swift est déjà sur nos routes depuis quatre ans maintenant et c’est à peu près le bon moment pour un lifting de mi-vie. Et accessoirement, une brochure divulguée du Swift du Japon nous montre exactement ce que nous pourrions attendre du lifting Maruti Suzuki en Inde. Bien que provenant du Japon, la brochure divulguée révèle également les options de couleur qui pourraient être proposées sur la nouvelle Swift.

Le lifting de la Suzuki Swift révélé grâce à une fuite de brochure

Les changements ne sont pas si évidents dès le premier coup d’œil, mais les plus avertis d’entre vous remarqueront la nouvelle calandre en nid d’abeille avec une bande chromée entre les deux. Le pare-chocs présente également quelques modifications légères, mais le reste du visage semble à peu près inchangé, y compris les phares. De profil, les berlines avec hayon arrière semblent avoir gagné de nouvelles jantes en alliage et il y a aussi une nouvelle jupe latérale. Il n’y a pas d’images révélant la partie arrière de la voiture et bien que nous ne puissions pas parler de changements spécifiques, vous pouvez vous attendre à un feu arrière et un pare-chocs légèrement révisés.

Bien que cette brochure provienne du Japon, Maruti Suzuki pourrait éventuellement la rapporter en Inde également.

Il n’y a pas non plus d’images des intérieurs du lifting Swift. Cependant, il est sûr de s’attendre à un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec le dernier système d’infodivertissement SmartPlay de Maruti Suzuki. Il pourrait également y avoir des mises à jour des garnitures et des garnitures intérieures et vous pouvez également vous attendre à ce que la technologie des voitures connectées fasse partie du mélange. La brochure révèle également les options de couleur qui seraient disponibles sur la nouvelle Swift, deux d’entre elles étant nouvelles – or et orange.

Actuellement en Inde, la Swift est propulsée par un moteur à essence 1,2 litre K12B conforme à BS6 qui produit 83 ch et 113 Nm de couple. Les options de boîte de vitesses comprennent une boîte manuelle à 5 vitesses et une AMT à 5 vitesses. Il y a des spéculations que le lifting Swift pourrait obtenir le moteur à essence 1.2L DualJet du Baleno qui produit 90 ch et 113 Nm de couple. Cela signifie-t-il qu’il pourrait également être proposé avec la technologie hybride douce de Maruti Suzuki?

La brochure indique «hybride» en haut et donc cette spéculation ne devrait pas être entièrement absente des cartes. Même à l’Expo Auto 2020, Maruti Suzuki avait présenté un Swift hybride qui comportait un moteur à essence de 1,2 L ainsi qu’un système hybride doux de 48 V. Le Swift Hybrid produit 105 ch de puissance et 148 Nm de couple. Reste à savoir si Maruti apporte cette version en Inde. La version actuelle du Swift se vend de Rs 5,19 lakh à Rs 8,02 lakh en Inde. Le modèle revisité sera dévoilé prochainement dans le monde entier et, éventuellement, il pourrait arriver en Inde.