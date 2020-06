Est-ce à cela que ressemblerait le Samsung Galaxy Fold 2?

Maintenant que nous nous rapprochons de la rumeur Date de lancement du Galaxy Fold 2, les images qui fuient devraient commencer à faire surface. Cependant, le téléphone n’a pas encore été repéré dans la chair et pour l’instant, nous devrons faire avec des rendus qui sont apparus en ligne. Le dernier vient d’un utilisateur de Twitter @ blossomcy1201, comme repéré par Sammobile d’abord.

Les rendus montrent uniquement à quoi pourraient ressembler l’écran de couverture et l’arrière du Galaxy Fold 2.

Le Galaxy Fold d’origine comportait trois caméras arrière, alignées verticalement. Le Fold 2 devrait également avoir trois caméras, mais avec une résolution plus élevée. Il aura probablement aussi un capteur de temps de vol et tous ces modules seraient probablement logés dans une bosse carrée, à la Galaxy S20 Plus.

L’écran extérieur du Galaxy Fold était de 4,6 pouces et il était entouré de lunettes massives. Cette année, la couverture devrait mesurer 6,23 pouces. Dans les rendus, il semble assez bon, avec des lunettes minces et une prise de poinçon centrée. Par un brevet, les lunettes ne seraient pas autant taillées. Les infographies publiées par un point de vente coréen vont dans le même sens.

Ce qui est un peu déroutant dans les infographies, c’est qu’elles montrent un téléphone avec à la fois une lunette épaisse et un affichage à sténopé, ce qui n’a pas de sens.

Contrairement à l’écran principal, qui est conçu pour avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’affichage extérieur restera probablement à 60 Hz.

Le rendu du Galaxy Fold 2 est basé sur des fuites

Des versions moins chères de Galaxy Fold pourraient également être publiées

Selon un rapport récent, même l’écran renforcé UTG n’est pas suffisamment robuste pour résister à un stylet. En conséquence, Samsung aurait décidé de ne pas ajouter le support S Pen à son prochain téléphone pliable.

Cela pourrait être une rupture potentielle pour certains et faire basculer leur décision en faveur de la Galaxy Note 20 ou un appareil concurrent. N’oublions pas que les écrans pliables sont encore une nouvelle technologie, et il faudrait du temps avant qu’ils ne soient à la hauteur des écrans conventionnels en termes de durabilité. L’attente ne sera probablement pas longue, car le Gorilla Glass pliable de Corning sera probablement prêt d’ici l’année prochaine.

Outre un meilleur système de caméra et un écran extérieur plus grand, le Galaxy Fold devrait également avoir une batterie plus grande que son prédécesseur. Le téléphone est apparemment arrivant le 5 juin avec un prix relativement moins gonflé.