Essendon revient sur son plan de retenir le paiement des joueurs en raison des réductions du plafond salarial

Essendon s’est excusé d’avoir contrarié les joueurs avec un e-mail vendredi soir leur disant que le club prévoyait de retenir neuf pour cent de leur salaire ce mois-ci en réponse aux réductions de l’AFL du plafond salarial pour l’année prochaine.

Vendredi soir, les joueurs ont reçu un e-mail à 20 heures sur le plan du club de retenir de l’argent, ce qui est potentiellement en violation des règles de l’AFL et des contrats des joueurs. Le mouvement a laissé le groupe de jeu en colère, ce qui a amené la plupart à contacter leur direction et l’Association des joueurs de l’AFL.

L’e-mail, du directeur général Xavier Campbell, a déclaré que le club détiendrait l’argent avant de rencontrer les joueurs pour discuter du plan d’application des réductions de l’AFL au plafond salarial.

Cependant, leur position avait changé dimanche matin, le club convenant avec le syndicat des joueurs de ne pas procéder et de rencontrer des joueurs seniors aujourd’hui.

On dit que les joueurs d’Essendon sont sales. (Getty)

« Nous n’avons pas eu la bonne communication et nous en sommes conscients. Notre intention était de créer une ‘position d’attente’ pour la prochaine quinzaine pour nous donner le temps de rencontrer correctement le groupe de jeu », a déclaré Campbell. L’âge.

« Je suis déçu que nous n’ayons pas consulté correctement les joueurs auparavant, et c’est notre faute. Mais nous le ferons au cours des prochains jours. »

Le club a admis qu’il aurait dû d’abord approcher les joueurs avant de faire une telle décision, même si l’accord de l’AFL stipule que les joueurs subiront des réductions à des degrés divers l’année prochaine.

« Pour un club qui vient de passer un examen et a trouvé des problèmes dans son département de foot et la méfiance de ses joueurs, c’était inutilement provocant. En d’autres termes, cela n’a pas amélioré les relations avec leurs joueurs », a déclaré une source principale de l’industrie. Âge.

Sur la côte ouest, les officiels et les joueurs ont discuté ensemble des moyens de discuter de la manière dont ils pourraient trouver une solution pour passer sous le plafond réduit.

Ils sont parvenus à un accord avec leurs joueurs pour prendre un minimum de 3,5% supérieur au minimum prescrit par l’AFL.

Les joueurs qui seront dans la dernière année de contrats en 2021 et qui ont été signés bien avant que l’impact du COVID-19 ne devienne apparent, prennent des réductions plus petites que ceux qui ont signé en 2022 et au-delà. Ces joueurs peuvent voir leurs salaires réduits de 8,5 pour cent l’année prochaine avec un minimum de cinq pour cent qui peuvent être récupérés dans les années ultérieures lorsque le plafond salarial de l’AFL revient à sa taille normale.