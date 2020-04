Essai vidéo pour les passagers, Glengarry Glen Ross avec American Girl Dolls & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, un essai vidéo portant sur Passagers nous demande de reconsidérer les thèmes du film et leur rapport avec notre situation désespérée actuelle. De plus, regardez comme Mme Fletcher étoile et Demi frères co-star Kathryn Hahn et sa famille recréent une scène de Glengarry Glen Ross avec des poupées American Girl, et le casting de High School Musical interprète «Nous sommes tous ensemble» pour le grand événement à chanter de Disney.

Tout d’abord, Kyle Hillinger a livré un essai vidéo revisitant le film de science-fiction de 2016 Passagers, dire avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. La vidéo décrit Passengers comme l’un des films les plus sous-estimés de la dernière décennie et demande que nous considérions l’importance du film à travers l’objectif de notre époque troublée actuelle.

Ensuite, Kathryn Hahn a fait équipe avec son mari Ethan Sandler et leurs enfants ont recréé une scène de Glengarry Glen Ross, avide Mamet, lauréat du prix Pulitzer 1984 (via Geffen Stayhouse). Cependant, ce n’est pas la célèbre scène de monologue à laquelle vous songez à mettre en vedette Alec Baldwin. Regardez et profitez de la magie du blasphème qui sort de la bouche des enfants à travers des poupées en mouvement.

Enfin, si vous avez raté le grand événement à chanter Disney d’ABC à la télévision la semaine dernière, vous pouvez voir l’un des plus grands moments de la nuit où le casting de High School Musical s’est pratiquement réuni pour chanter une interprétation de «Nous sommes tous dans This Together. » Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens, Corbin Bleu, Lucas Grabeel, Monique Coleman et même Zac Efron participent au plaisir.

