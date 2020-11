Essai vidéo du service des fans mandaloriens, répartition de la carrière d’Aaron Sorkin et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, un essai vidéo explore comment Le mandalorien utilise les références de services aux fans sur la planète Tatooine de manière plus efficace que les précédentes Guerres des étoiles projets. Plus, Aaron Sorkin décompose sa carrière, y compris Quelques bons hommes et Le réseau social, et Base lunaire 8 étoiles John C. Reilly et Tim Heidecker répondez aux questions les plus recherchées sur le Web à leur sujet.

Tout d’abord, cet essai vidéo de Captain Midnight explore comment la première de la deuxième saison de Le mandalorien fourni un service de fan en revenant à Tatooine, mais pas de manière trop abondante, donc cela ressemblait à un gadget. Non seulement c’est une amélioration par rapport à la façon dont la planète désertique a été utilisée dans la première saison, mais c’est mieux que la façon dont elle a été utilisée dans la dernière Guerres des étoiles trilogie aussi.

Ensuite, Vanity Fair avait acclamé l’écrivain oscarisé Aaron Sorkin pour revenir sur sa carrière au cinéma et à la télévision. Il revient aux premiers travaux sur Quelques bons hommes et L’aile ouest, s’arrête Le réseau social et La salle de presse, et termine avec son dernier film, Le procès du Chicago 7.

Enfin, vous pouvez actuellement voir les acteurs John C. Reilly et Tim Heidecker dans la nouvelle série comique de Showtime. Base lunaire 8. Mais avant cela, vous aimeriez peut-être les entendre répondre aux questions les plus recherchées sur le Web à leur sujet pour Wired. John C. Reilly est-il sur les réseaux sociaux? Tim Heidecker est-il marié à Eric Wareheim? Quels sont les noms des groupes de John C. Reilly?

