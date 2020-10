Essai vidéo de Coraline, Réunion presque célèbre et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez un essai vidéo qui explore comment Coraline utilise des formes anciennes de narration comme les contes de fées et les histoires de fantômes pour mettre en valeur les thèmes centraux du film. Plus, Cameron Crowe s’assoit avec ses substituts sur grand écran Patrick Fugit et Michael Angarano regarder en arrière Presque connu. Et enfin, un court métrage d’horreur opportun offre une perspective effrayante sur les masques que nous portons.

Tout d’abord, Lessons from the Screenplay explore le chef-d’œuvre en stop-motion d’Henry Selick Coraline, basé sur l’histoire du même nom de Neil Gaiman. L’essai vidéo examine comment le la structure de conte de fées sous-jacente façonne le voyage du protagoniste, comment le film intègre également des images grotesques et des éléments d’histoire de fantômes classiques, et comment l’utilisation de toutes ces formes anciennes renforce ses thèmes centraux.

Ensuite, puisque cette année marque le 20e anniversaire de Presque connu, Variety a demandé à Cameron Crowe de s’asseoir pour discuter avec Patrick Fugit et Michael Angarano, les deux acteurs qui ont joué la version plus jeune de lui-même au centre de l’histoire. Crowe a dit: « Si ce n’est pas cool de montrer votre enthousiasme et votre appréciation sans fin, alors viva pas cool. Parce que simplement s’asseoir et parler avec ma Williams ici, c’est la chose la plus cool qui soit. Et ce sont les maestros des pas cool.«

Enfin, les réalisateurs Dan Allen et Adam Huber et les écrivains Zack White et Todd Spence livrent un court métrage d’horreur opportun à l’ère du coronavirus. Masque trouve un homme du quartier inquiet par un visiteur masqué dans sa rue, ce qui entraîne une interaction tendue, dont les goûts sont trop énervants pendant ces périodes. Restez jusqu’à la fin.

