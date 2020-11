ESPN supprime 500 emplois dans le cadre d’un important mouvement de réduction des coûts

ESPN supprime 500 emplois dans le but de réduire les coûts au milieu de la pandémie de coronavirus, a informé Jimmy Pitaro jeudi à son personnel.

Dans une note obtenue par TheWrap, Pitaro a déclaré que l’entreprise licencierait 300 employés et supprimerait 200 postes vacants.

« Avant la pandémie, nous avions été profondément engagés dans l’élaboration de stratégies pour positionner au mieux ESPN pour un succès futur au milieu d’une énorme perturbation dans la façon dont les fans consomment le sport », a écrit Pitaro. «L’impact significatif de la pandémie sur nos activités a clairement accéléré ces discussions prospectives. À court terme, nous avons adopté diverses étapes telles que des réductions de salaire pour les cadres et les talents, des congés et des réductions budgétaires, et nous avons mis en œuvre des opérations et des approches de production innovantes, le tout dans le but de surmonter la tempête COVID.

«Nous avons cependant atteint un point d’inflexion. La vitesse à laquelle le changement se produit nécessite une grande urgence, et nous devons maintenant nous efforcer de servir les amateurs de sport de multiples façons. Il est plus essentiel que jamais d’affecter des ressources à notre stratégie commerciale directe au consommateur, au numérique et, bien sûr, à des expériences télévisuelles innovantes et continues. »

Pitaro a déclaré au personnel qu’ESPN avait «surmonté d’énormes défis et adversités au cours de ces derniers mois» et que les suppressions d’emplois «n’étaient pas faites à la légère».

«Ils sont cependant nécessaires et je suis convaincu que nous allons avancer et gérer efficacement cette perturbation sans précédent.»

Chers collègues,

Comme vous le savez, nous valorisons la transparence dans notre dialogue interne, et cela signifie à la fois dans les moments favorables et difficiles. Après mûre réflexion, j’ai des décisions organisationnelles difficiles à partager. Nous réduirons nos effectifs, ce qui aura un impact sur environ 300 membres précieux de l’équipe, en plus de 200 postes vacants.

Aujourd’hui est difficile car ESPN a toujours été – et sera toujours – fortifié par son personnel fantastique. Le travail d’équipe, le dévouement, l’esprit et le courage ont construit cet endroit et sont ce qui rend ESPN spécial.

Cependant, construire un avenir prospère dans un monde en mutation signifie faire face à des choix difficiles. Prendre des décisions éclairées sur comment et où nous devons aller – et, comme toujours, de la manière la plus efficace possible – est de loin le travail le plus difficile de toute équipe de direction. Et, même si cela doit être fait à travers une lentille commerciale, cela doit aussi être fait avec un grand respect et une réelle préoccupation pour les gens.

Nous nous séparons de quelques membres exceptionnels de l’équipe – qui sont donc ici depuis très longtemps – et qui ont tous apporté d’importantes contributions à ESPN. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu’ils ont signifié pour nous, et je vous assure que nous prenons des mesures pour faciliter leurs transitions.

Je suis fier des employés d’ESPN. Ensemble, nous avons surmonté d’énormes défis et l’adversité au cours de ces derniers mois et sachez que les décisions et les plans exécutés aujourd’hui n’ont pas été pris à la légère. Ils sont cependant nécessaires et je suis convaincu que nous avancerons et gérerons efficacement cette perturbation sans précédent.

Nos équipes des ressources humaines et des communications continueront de vous tenir au courant de toutes les mises à jour et vous entendrez plus de détails sur notre orientation future dans les prochaines semaines. En attendant, si vous avez des questions sur tout ce qui est décrit dans cette note, n’hésitez pas à les poser à votre équipe de direction ou à votre partenaire commercial RH.

Avec gratitude,

Jimmy