Espinosa de los Monteros envoie un journaliste chez le psychiatre pour des « petits déjeuners TVE »

Iván Espinosa de los Monteros a suscité la controverse ce mardi dans les «petits déjeuners TVE». Le porte-parole de VOX était prêt à analyser les résultats de la formation d’extrême droite lors des élections en Galice et au Pays basque, mais Xabier Fortes ne s’attendait pas à une entrée aussi furieuse que celle qu’il a dû endurer.

Antonio Papell et Iván Espinosa de los Monteros

Espinosa a qualifié d ‘ »intolérable » les propos d’Antonio Papell, un journaliste de Vocento présent à la table de débat, qui avait qualifié le PNV de parti « modéré ». « En réalité, ce sont des militants de la gauche radicale; il dit que le PNV est un parti de personnes modérées et sensées qui n’est pas indépendant et, en même temps, relie VOX à des événements historiques avec lesquels nous n’avons rien à voir », a-t-il affirmé. le politicien.

Le ton des accusations a augmenté au point d’envoyer le psychiatre à la clinique. « Cela fait probablement partie d’une thérapie qu’il a avec les spectateurs, mais Je conseillerais plus d’équilibre, de prudence et de modération et cette thérapie qui l’emmène vers des professionnels psychiatriquesEspinosa a chuté devant le regard étonné de Xabier Fortes.

« Vous commencez fort. Ces derniers temps, nous sommes parvenus à un certain consensus », a répondu le présentateur, essayant de se calmer, tandis qu’Espinosa continuait de qualifier l’attitude du journaliste d ‘ »intolérable ». « Certes, lorsque vous parlez de psychiatrie contre un membre de la table d’analyse, cela vous dérangera également« a déclaré Fortes.

« Vous êtes trop habitué à ce que personne ne réponde à ces barbaries qu’il dit à la télévision publique où il reçoit un salaire pour avoir porté des accusations très graves contre un parti qui représente 4 millions d’Espagnols », a poursuivi Iván Espinosa de los Monteros. « Si je vous ai dérangé avec quelque chose que vous avez dit, il y a suffisamment de pluralité autour de la table pour le réfuter, mais nous ne pouvons pas être d’accord quand il dit que quelqu’un à cette table a besoin d’un traitement psychiatrique« , a défendu Fortes. Espinosa a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’insulter, ce à quoi le présentateur a répondu sans ambages: » Vous lui avez dit que vous devez vous rendre chez le psychiatre, il me dira ce que c’est. «

Mesures légales

Finalement, Papell a assuré qu’il mettrait l’affaire entre les mains de son avocat. « Je n’ai rien à vous demander car rien de ce que vous pouvez dire ne suscite mon intérêt. Je veux juste annoncer que Je vais mettre entre les mains de l’association de presse et de mon avocat votre insulte, votre insulte, dans laquelle vous m’envoyez chez le psychiatrePlus tard, il a ajouté: « Je défendrai pendant que je suis journaliste que VOX, comme les partis d’extrême droite français et allemands, doit être mis sur un cordon sanitaire. Les démocrates ne peuvent pas vous rejoindre, ce n’est pas décent « , a-t-il affirmé.