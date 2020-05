Esai Morales remplace Nicholas Hoult dans Mission Impossible 7

Mission Impossible 7 devient un nouveau méchant. La date limite indique que Ozark méchant Esai Morales va entrer dans le rôle de méchant principal, remplaçant Nicholas Hoult. Il semble que les arrêts de production aient créé un conflit d’horaire avec Hoult, ce qui l’a amené à devoir abandonner le projet. C’est quelque chose à surveiller, car les horaires en constante évolution à Hollywood en ce moment peuvent conduire à ce que ce genre de chose devienne un phénomène courant. Mission Impossible 7 devait être en production en Italie en mars lorsque les arrêts ont amené le film à changer les dates de sortie du 23 juillet 2021 au 19 novembre 2021 pour laisser plus de temps à la production.

Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Haley Atwell, Pom Klementieff, et Shea Whigham jouera également dans le film. le Mission impossible La franchise a rapporté plus de 3 milliards de dollars dans le monde au cours des six premiers films, donc s’assurer que tout se déroule bien avec la franchise est une priorité absolue pour Paramount. Les récentes entrées de la série ont été des succès fulgurants à la fois au box-office et auprès des critiques, un grand changement par rapport à la destination de la franchise Mission Impossible 2. Le sixième de la franchise, Tomber, était sans doute la meilleure entrée de la franchise.

L’une des raisons du revirement est le directeur Christopher McQuarrie. Lorsqu’une main dirige le navire, en particulier lorsque cette main a une prise ferme sur la franchise, la magie peut se produire. Il a écrit et réalisé les deux dernières entrées et nous espérons qu’il ne s’arrêtera pas après 7. Pas encore de mot sur ce à quoi s’attendre de l’intrigue de Mission Impossible 7, mais il est probable que Tom Cruise fasse quelque chose de fou.

