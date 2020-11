Erreurs de test et de traçage du NHS «  dues au fait que les personnes ne répondent pas aux numéros privés  »

Selon un expert en santé publique, le traçage des contacts des cas de Covid pourrait être entravé en raison de la réticence des gens à répondre aux appels d’un numéro inconnu.Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale du NHS Test and Trace, a suggéré que le système avait du mal à atteindre cas positifs dus au fait que des personnes ne répondent pas à leur téléphone. Les données publiées la semaine dernière ont montré que deux contacts étroits sur cinq de personnes testées positives pour Covid-19 en Angleterre ne sont toujours pas atteints par le système NHS Test and Trace. Environ 60,3% des contacts étroits de personnes testées positives ont été contactés par le système au cours de la semaine se terminant le 21 octobre. Pour les cas gérés par les équipes locales de protection de la santé, 97,0% des contacts ont été atteints et ont demandé à s’isoler dans la semaine 21 octobre. Mais pour les cas traités en ligne ou par les centres d’appels, ce chiffre était de 58,1%. Interrogé sur des problèmes avec le système, le Dr Hopkins a déclaré à BBC Breakfast: «Premièrement, les équipes font tout leur possible pour appeler les individus. Nous devons obtenir les coordonnées des personnes à partir du cas principal. Habituellement, environ une personne sur cinq n’a pas de coordonnées. Nous avons donc du mal à trouver cette personne, puis les cas à travers le système. «Les gens ne répondent pas à leur téléphone, les gens ne veulent pas obtenir un contact d’un numéro inconnu. Et c’est en partie la raison pour laquelle la recherche des contacts locaux augmente, en collaboration avec les directeurs de la santé publique et les conseils locaux, afin que leur système local puisse trouver certaines de ces personnes que le système national ne peut pas. Lire la suite Les dirigeants du NHS suggèrent que le système de test et de traçage de 10 milliards de livres sterling pourrait ne jamais s’améliorer alors que les cas de coronavirus augmentent la dernière fois à Leicester pour obtenir un verrouillage local et n’y a jamais échappé (Photo: Reuters) Sir Peter Soulsby a déclaré que le propre système de la ville pour traquer les personnes que NHS Test and Trace n’avait pas pu atteindre avait un taux de réussite de 90%, mais était miné par des retards dans les cas transmis par le système national «épouvantable». Après la mise en place du système du conseil en juillet, ils recevraient des cas après 48 heures, mais Sir Peter a déclaré que le délai avait glissé. «En moyenne, cela prend six jours entiers avant que les détails ne nous soient transmis», a-t-il déclaré à la BBC. «Cela peut prendre jusqu’à deux semaines.» Il a appelé le gouvernement à remettre les données immédiatement. Le gouvernement a déclaré qu’il n’était pas au courant des retards dans le partage des résultats des tests, mais qu’il discuterait des préoccupations soulevées par le conseil.

