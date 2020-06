Erin Molan répond au rapport du Daily Mail sur l’histoire des noms polynésiens

Je voudrais parler publiquement des pièces trompeuses et inexactes du Daily Mail concernant le clip audio qui a été diffusé pendant l’appel continu sur 2 Go.

Ces articles contiennent un certain nombre de contrevérités:

1) Ce n’était pas une «blague intérieure»

Les mots «en blague» ou «blague intérieure» m’ont été directement attribués par le Daily Mail à plusieurs reprises dans les titres et le corps des articles.

Cela a également été répété comme un fait dans de nombreuses autres publications et dans des publications personnelles et publiques sur les réseaux sociaux. Le devis est entièrement composé.

2) Il n’y a eu ni discussion ni segment samedi dernier sur la façon de prononcer les noms polynésiens – je n’essayais pas non plus de prononcer ou de «moquer» le nom d’un joueur polynésien.

Mes remarques étaient une tentative de référence à une histoire qui a été racontée plusieurs fois à l’antenne.

Ils étaient maladroits et inappropriés. Vendredi dernier, je me suis excusé à l’antenne et ces excuses sont valables.

Neuf présentatrice Erin Molan (Getty)

3) Il n’y a pas eu de «refus de s’excuser»

Le même jour que le premier article du Daily Mail a été publié, je suis allé sur la radio 2 Go – où les propos originaux ont été diffusés – et je me suis excusé.

Le signalement de cela a été parmi les plus inexacts, irresponsables et malveillants que j’ai vus. J’ai engagé un cabinet d’avocats spécialisé en diffamation.

J’ai la plus grande admiration et le plus grand respect pour la communauté polynésienne – en particulier ceux qui jouent à notre jeu.