Erica – Masterclass FMV digne de votre attention

Republié le lundi 29 juin 2020: Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la programmation PlayStation Plus de juillet. Le texte original suit.

Si vous avez besoin d’une preuve supplémentaire que les jeux vidéo ne doivent pas être liés à l’acte constant d’appuyer sur des boutons, ne cherchez pas plus loin qu’Erica. L’exclusivité PlayStation 4, souvent oubliée, qui est devenue complètement sombre après son annonce à la Paris Games Week 2017, a refait surface plus tôt cette semaine avec une nouvelle actrice principale et a fait son chemin vers le PlayStation Store sans hésitation. C’est une expérience plus pratique qui prouve que le genre FMV est toujours vivant et dynamique.

Vous contrôlez les actions de la bien nommée Erica, jouée par Holly Earl. Après la mort de ses deux parents, elle se retrouve à flotter seule dans un appartement alors que le monde la traverse. C’est la mort du père qui affecte le plus le protagoniste, car les cauchemars ramènent des visions de ses derniers moments alors qu’Erica le tient près du tueur toujours dans la pièce. Elle tente de supprimer ces souvenirs, jusqu’à ce qu’ils soient entraînés dans le temps présent lorsque de nouveaux indices concernant son meurtre ouvrent le dossier.

L’enquête nous emmène dans un endroit appelé Delphi House, l’ancien lieu de travail des parents d’Erica, et c’est ici que se déroule une grande partie du récit. Un foyer de soins apparemment normal prend rapidement une toute autre ambiance plus vous en apprenez sur son fonctionnement intérieur et sur les supérieurs suspects qui dirigent l’endroit. Plus vous allez profondément, plus la méfiance autour de l’héritage de votre père s’aggrave.

C’est un récit complexe qui s’intéresse à chaque tour. Holly Earl fait un excellent travail pour créer un personnage que vous ressentez rapidement car elle veut simplement apprendre l’histoire derrière son père, tout en restant timide et résolue en cas de besoin. Croyable, divertissante et intéressante, Erica elle-même est la star de l’émission.

En raison de la nature du titre, vous ne contrôlerez jamais directement le mouvement d’un personnage. Au lieu de cela, à l’aide d’un curseur contrôlé par le pavé tactile du DualShock 4, vous sélectionnerez des actions à l’écran pour qu’Erica puisse effectuer. Certains seront des décisions majeures qui façonneront le cours de l’intrigue tandis que d’autres feront simplement avancer la scène en question. L’expérience crée un bel équilibre entre les décisions rapides et les moments avec lesquels vous pouvez prendre votre temps, et ce qui se passe à l’écran reflétera naturellement cela. Vous n’allez pas être frappé par un choix d’une fraction de seconde de nulle part, il est toujours télégraphié en premier.

En fait, l’expérience fait une ou deux choses que nous n’avions jamais vues dans le genre FMV auparavant. Vous devrez essuyer la condensation sur le miroir de votre salle de bain, griffonner une signature et effacer les coutures du temps pour accéder aux scènes de flashback. C’est vraiment impressionnant ce que le titre réalise avec une seule entrée, avec un autre point fort profitant de sa mécanique de temps qui vous presse pour une réponse à un rythme de plus en plus rapide. Vous ne savez jamais exactement ce que le jeu vous demandera ensuite.

Peut-être surprenant, le jeu conserve ses itinéraires PlayLink qui vous permettent de jouer du début à la fin via un smartphone. L’initiative que nous pensions être à peu près abandonnée après une vague de titres de fêtes et Hidden Agenda s’avère en fait être la meilleure forme d’interaction proposée. La nature lisse d’un écran tactile signifie que toutes vos actions sont reconnues sans faute – ce qui en fait le moyen optimal de jouer si vous en avez la possibilité.

Un problème mineur est que le pavé tactile du contrôleur PS4 n’est pas tout à fait à la hauteur lorsqu’il s’agit des actions précises que le jeu vous demande, bien que ce ne soit probablement pas un problème de sa propre initiative. Néanmoins, nous avons eu des contributions qui n’étaient pas correctement reconnues et des cas où la décision contraire à ce que nous voulions a été sélectionnée.

Une seule partie dure environ deux heures, mais il existe un certain nombre de fins différentes à explorer pour que vos choix en cours de route aient un impact. Il augmente la valeur de relecture de façon exponentielle lorsqu’une autre exécution est tout sauf garantie d’être complètement différent lorsque vous avez les moyens de contrôler son résultat.

Le titre est magnifiquement tourné, profitant de son cadre champêtre avec de larges casseroles et des gros plans de nature pour apporter de la couleur à l’écran. Les angles de caméra variables capturent toutes les émotions du voyage d’Erica, tandis que la distribution de soutien fait du bon travail avec leurs performances. Sasha Frost et Chelsea Edge, respectivement Hannah et Tobi, sont deux autres points forts en particulier.

Conclusion

Erica est une expérience intrigante et admirable à laquelle ceux qui recherchent quelque chose un peu en dehors de la norme du jeu vidéo vont sûrement s’accrocher. Avec un ensemble impressionnant de performances, une histoire qui vous rendra accro dès le départ et des décisions significatives qui ont un impact majeur sur le jeu, FMV fait de nouveau des vagues.