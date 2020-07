Erica: Comment déverrouiller toutes les fins

Comment déverrouillez-vous toutes les fins Erica? Tout comme les jeux Telltale, le titre FMV de Flavourworks comporte plusieurs fins en fonction des choix que vous faites, des personnages avec lesquels vous vous engagez et des actions que vous prenez. Nous pensions qu’Erica était un excellent jeu à sa sortie, lui accordant un 8/10 dans la revue Push Square. Il y a six fins différentes à débloquer dans Erica, vous obligeant à remplir différents paramètres tout au long de chaque partie. Dans ce Erica guide, nous allons révéler comment déverrouiller toutes les fins.

Sur cette page:

Fin pas seul Fin de famille heureuse Fin du prisonnier La fin du papillon Dans la fin du clair de lune Fin finale (combinaison du papillon et du clair de lune)

Fin pas seul

Brûlez Delphi House et partez avec des amis.

Dans ce jeu, tu dois sauver Tobi. Toutes les actions et décisions que vous prenez jusqu’à ce point n’ont pas d’importance si vous visez à déverrouiller la fin Not Alone. Après avoir sauvé Tobi, tu rencontreras Lucien. Après avoir reçu votre premier choix de dialogue, ignorez-les tous et placez votre curseur sur le pistolet. Sélectionner « Meurtre » et Erica tuera Lucien, ramassant sa clé et déverrouillant la porte arrière dans le processus.

Ensuite, vous aurez le choix entre « Burn Delphi House » ou « Breathe it in ». Sélectionnez « Burn Delphi House » et vous débloquerez la fin Not Alone. le Trophée Not Alone sera également déverrouillé à la fin de votre partie.

Fin de famille heureuse

Rejoignez Lucien à Delphi House.

La fin de Happy Family vous oblige à ne tuer personne. Une fois à la fin du jeu et face à Lucien, ne lui tirez pas dessus. Choisissez plutôt les options de dialogue suivantes telles qu’elles apparaissent:

Greene

Filles

Le mensonge

Je ne suis pas fou

Pistolet inférieur

Confiance

À la fin de ce jeu, vous débloquerez la fin Happy Family. Cela débloquera également le Trophée de fin heureuse et Trophée Innocent pour n’avoir tué personne.

Fin du prisonnier

Restez à Delphi House après avoir été sous sédation.

Les exigences de la fin du prisonnier sont en fait très similaires à la conclusion Happy Family, mais cette fois-ci, tu dois tuer au moins une personne qui n’est pas Lucien. Quand on leur en donne la chance, il est recommandé de tuer le gardien à l’extérieur de Delphi House ou le Dr Ballard and Tobi. Une fois que cela est fait et que vous êtes face à Lucien à la fin du jeu, ne le tuez pas. Faites plutôt les choix de conversation suivants:

Conspiration

Mère

Le mensonge

Je ne suis pas fou

Pistolet inférieur

À la fin de ce jeu, vous débloquerez la fin Prisoner. Cela débloquera également le Trophée du prisonnier.

La fin du papillon

Acceptez le masque papillon et devenez prêtresse.

C’est probablement la fin la plus facile à obtenir dans tout le jeu car elle nécessite très peu de vous. La seule exigence de cette fin est que vous devez tuer Lucien. Une fois cela fait, Erica attrape le diffuseur et ouvre la porte arrière, sélectionnez l’option « Respirez dedans ». Prochain, quand Erica prend le masque papillon, choisissez « Accepter ».

À la fin de ce jeu, vous débloquerez la fin du papillon. Cela débloquera également Le Trophée Papillon.

Dans la fin du clair de lune

Brûlez Delphi House et partez tranquille.

Afin de déverrouiller cette fin, tu dois tuer Tobi. Quand elle reçoit un traitement à la fin de la partie de la part du Dr Ballard, tuez le Dr Ballard ou demandez-lui de partir. Ensuite, lorsque Kirstie ouvre le refroidisseur de médicaments, vous devez sélectionner soit l’Oleandrin soit la Lidocaine. Cela tuera Tobi.

Ensuite, quand Erica rencontre Lucien, l’assassiner en sélectionnant le pistolet et en ignorant les options de dialogue. Et enfin, quand Erica allume le diffuseur, choisissez « Burn Down Delphi House ».

À la fin de ce jeu, vous débloquerez la fin Into the Moonlight. Cela débloquera également le Trophée Moonlight.

Fin finale (combinaison du papillon et du clair de lune)

Cette fin finale ne vient pas avec sa propre cinématique de conclusion, mais elle est considérée comme une fin différente des cinq autres. Une fois qu’Erica se rendra sous terre après avoir rencontré Mia Greene dans la grange, elle rencontrera Tobi recevant un traitement du Dr Ballard. Peu importe que vous tuiez le médecin ou non, mais à la place, Erica doit tuer Kirstie.

Lorsque vous sortez le médicament de la glacière, choisissez l’Oleandrin ou la Lidocaine. Cela tuera Tobi. Prochain, une fois que vous rencontrez Lucien, ignorez les options de dialogue et sélectionnez « Murder Him » ​​alors que votre curseur survole le pistolet. Puis une fois qu’Erica a allumé le diffuseur, sélectionnez « Respirez dedans ». Ensuite, Erica se rendra dans la pièce avec le masque papillon en elle. Sélectionnez l’option « Rejeter ».

À la fin de ce jeu, vous débloquerez la fin finale mais il n’y a pas de nouvelle cinématique ou trophée associé.

Avez-vous déjà déverrouillé chaque fin d’Erica? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».