Eric Warren Singer d’American Hustle – / Film

Lionsgate a d’abord annoncé Maintenant tu me vois 3 en 2015, un an avant que le deuxième film ne soit même sorti en salles. Mais le studio n’a jamais abandonné la franchise de cambriolage imprégnée de magie, et maintenant ils ont évoqué un écrivain avec une toute nouvelle vision du matériel: Eric Warren Singer, qui a été nominé pour un Oscar pour l’écriture American Hustle et qui a également un crédit sur le prochain Paramount Top Gun: Maverick.

Obtenez les détails de la refonte Maintenant tu me vois 3 au dessous de.

Les deux films précédents ont mis en vedette Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco et Morgan Freeman, et selon un communiqué de presse de Lionsgate, le studio dit: «La nouvelle prise de Singer capturera le plaisir, la magie et l’esprit de l’original , introduisant de nouveaux personnages dans le monde tout en créant des opportunités pour les acteurs originaux de reprendre leurs rôles. » Aucun casting n’a encore signé, mais il semble que le plan est de créer une sorte de scénario hérité, peut-être un scénario dans lequel les acteurs de l’OG peuvent passer le relais à un autre groupe de voleurs amoureux de la magie.

le Maintenant tu me vois les films ont des fans, bien sûr, mais ce n’est pas une méga-franchise dont nous parlons: les deux premiers films combinés n’ont rapporté que 687 millions de dollars dans le monde. On peut soutenir que la franchise est principalement connue pour la façon dont elle a utilisé la CG pour améliorer les tours de magie et les illusions de ses personnages – ce qui est bien, mais aussi un peu dommage vu le potentiel de limiter la CG et de vraiment impressionner le public avec plus de «réel» » la magie.

«Eric a toujours été fasciné par l’art de la tromperie et de l’illusion sous toutes ses formes et il nous est venu avec une grande histoire qui prend la mythologie de Maintenant tu me vois et pousse The Four Horsemen à un tout autre niveau avec notre casting de retour clé et de nouveaux personnages », a déclaré Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group. « Le Maintenant tu me vois La franchise a été construite pour garder le public surpris et deviné. Tout grand magicien le sait, vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes tours. Et Eric et son équipe d’illusionnistes ont quelque chose de spécial dans leur manche pour ce nouveau film. «

En espérant Jonathan Bayme et son équipe de Theory 11, qui servent de consultants magiques sur ce film, peuvent également injecter les illusions avec une sensation plus tactile cette fois-ci (une tâche difficile lorsqu’elle est traduite à travers le film, mais quelque chose dont je pense personnellement que la franchise a grandement besoin) . Bobby Cohen et Alex Kurtzman produira pour leur société de production Secret Hideout. Jon M. Chu, qui a réalisé le deuxième film, a été embauché pour revenir Maintenant tu me vois 3 en 2016, mais sa carrière a explosé au cours des années depuis, il n’est donc pas clair s’il est toujours à bord.

