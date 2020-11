Eric Clapton déclenche un contrecoup pour une nouvelle chanson anti-lockdown avec Van Morrison

Dans sa protestation musicale en cours contre les fermetures forcées par COVID-19, Van Morrison a fait appel à Eric Clapton avec une nouvelle chanson visant à collecter des fonds pour soutenir les musiciens qui luttent financièrement à cause de la pandémie. Mais la chanson a provoqué une réaction contre les rock stars classiques pour leur histoire de commentaires de droite et parfois racistes.

La nouvelle collaboration de Morrison avec Clapton, intitulée «Stand and Deliver», est la quatrième chanson anti-lockdown que la star a publiée depuis le début de la pandémie, rejoignant des chansons avec des titres plus directs comme «Born to Be Free», «As I Walked Out »Et« No More Lockdown », que l’artiste dit avoir créé pour protester contre les fermetures ordonnées par le gouvernement britannique.

Dans leur déclaration annonçant la chanson, Morrison et Clapton ont continué à se concentrer sur le soutien des musiciens et d’autres acteurs de l’industrie des salles de spectacle qui ont perdu leur gagne-pain. Tous les profits de la chanson seront reversés au Fonds Lockdown Financial Hardship de Morrison.

«Nous sommes nombreux à soutenir Van et ses efforts pour sauver la musique live; il est une source d’inspiration », a déclaré Clapton dans une déclaration à Variety. «Nous devons nous lever et être comptés parce que nous devons trouver un moyen de sortir de ce gâchis. L’alternative ne vaut pas la peine de réfléchir. La musique live pourrait ne jamais récupérer. »

«L’enregistrement d’Eric est fantastique et résonnera clairement avec ceux qui partagent nos frustrations», Morrison a dit dans une déclaration via Save Live Music.

Mais la nouvelle de la chanson a suscité des réactions négatives sur Twitter, des gens accusant Clapton et Morrison de ne pas tenir compte des décès infligés par le virus aux communautés les plus pauvres. Jeffrey St.Clair, rédacteur en chef du site d’informations et de commentaires de gauche CounterPunch, a déclaré que la nouvelle de la chanson «confirme tout ce que j’ai pensé de Clapton, un musicien qui a passé toute sa carrière à s’approprier la musique noire et enregistre maintenant sa première chanson de ‘protestation’ contre de maigres restrictions pour ralentir une maladie qui ravage les communautés noires.

« Qu’est-ce qui ne va pas avec ces riches connards? » a demandé La chèvre de montagnes, le groupe derrière l’hymne pandémique «This Year». «Je pose cette question en tant que fan de Van Morrison.»

Et le romancier Hari Kunzru a évoqué la tristement célèbre tirade raciste de Clapton lors d’un concert en 1976, dans lequel il a appelé les participants non blancs à diverses insultes raciales et a crié à plusieurs reprises «Keep Britain White».

«La dernière fois que Clapton a pesé sur la politique, ils ont dû lancer Rock Against Racism», Kunzru a tweeté, faisant référence au mouvement musicien déclenché en 1976 en partie à cause des remarques de Clapton. Clapton est le pire. Il a toujours été le pire. Il était même le pire membre de Cream. Van Morrison est aussi le pire. Même en réalisant Astral Weeks, un album sublime qui me fait encore pleurer, il était (j’en suis venu à accepter à contrecœur) le pire.

En Grande-Bretagne, 57 551 décès ont été signalés depuis le début de la pandémie et les infections quotidiennes ont atteint un nouveau sommet il y a deux semaines de plus de 33 000 nouveaux cas le 12 novembre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu’un système de réouverture à trois niveaux serait mis en place. effet à partir de la semaine prochaine, et les restrictions de verrouillage seraient temporairement assouplies pendant la saison de Noël.