Eredivisie : Davy Klaassen, retour à l’Ajax Amsterdam?

Il est considéré comme acquis que certains joueurs quitteront le Werder Breme. L’un des candidats est Davy Klaassen, et il devrait y avoir une première perspective.

Le champion des records néerlandais, l’Ajax Amsterdam, prévoit apparemment de reprendre son ancien capitaine Davy Klaassen. Selon Bild, le club de tête de l’Eredivisie veut faire une offre concrète pour le milieu de terrain du Werder Brême dans les prochains jours. L’offre devrait se situer entre huit et neuf millions d’euros de compensation.

Source Twitter



Klaassen a été transféré de l’Everton FC au Werder en 2018 pour environ 14 millions d’euros. Le conseiller de Klaassen, Sören Lerby, a parlé au Bild de l’avenir de son protégé : « Il faut bien réfléchir à tout, c’est ce que fera Davy. Mais rien n’est encore décidé ».

De la Premier League au Bundesliga

Les joueurs de Brême, financièrement sinistrés, planifient leur avenir en Bundesliga après leur sauvetage dans la relégation contre Heidenheim. On s’attend à ce qu’ils se séparent d’acteurs connus pour obtenir des revenus aussi élevés. Klaassen est l’une de ces stars bien connues.

Cependant, selon la Ligue hanséatique, le jeune homme de 27 ans devrait rapporter une somme à deux chiffres de millions de dollars lors d’un transfert cet été, selon le tableau.

On ne sait pas si un retour à Amsterdam serait intéressant pour les classes. Issu de sa propre jeunesse, il a remporté de nombreux titres avec l’Ajax et a mené le club en finale de l’Europa League 2017 en tant que capitaine, entre autres, avant de partir à Everton pour un transfert de 27 millions d’euros. Il s’ensuit une saison décevante, le Werder ne s’installant qu’un an plus tard.