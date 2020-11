Équipe U21 pas encore en forme EM

L’équipe nationale allemande des moins de 21 ans n’a eu que de la chance d’éviter la défaite lors de leur répétition générale pour le qualificatif décisif de la Coupe du monde.

Finn Dahmen a beaucoup ri. Au FSV Mainz 05, le gardien de but de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans doit assister à une défaite du banc tous les quelques jours – jeudi contre la Slovénie, il n’a pas seulement été autorisé à faire ses débuts, mais il a sauvé son équipe à 1-1 (1-0) avec un arrêt au penalty. même avant la défaite.

A peine brillé et chanceux: à cinq jours du qualificatif décisif de la Coupe du monde contre le Pays de Galles, les U21 ont dû remercier Dahmen après le coup de sifflet final à Braunschweig, qui a repoussé le tir pointu de Zan Celar en bas à droite (87e).

« J’ai bien fait récemment », a déclaré Dahmen dans une interview Pro7Maxx: « Peu importe ce que notre entraîneur Stefan Kuntz met contre le Pays de Galles: nous sommes prêts. »

Manuel Wintzheimer du Hamburger SV a marqué le premier but d’un penalty à la 42e minute dans le stade vide de l’Eintracht sur la Hamburger Strasse. La Slovénie a également égalisé avec un penalty moins de 60 secondes après le changement de camp de Zan Medved. Il avait été victime d’une faute de Stephan Ambrosius (Hamburger SV), qui venait d’être remplacé. La sanction dans les phases finales était extrêmement discutable.

U21: Kuntz en colère contre son équipe – « Il faut courir plus! »

Les Slovènes, automatiquement qualifiés comme hôtes du Championnat d’Europe, se sont révélés être des adversaires inoffensifs qui n’avaient des opportunités que si l’équipe Kuntz agissait avec trop peu de précision.

Après 20 minutes d’analyse, les hôtes ont augmenté la pression sans pour autant parvenir à des offres dangereuses. En revanche, Aljosa Matko (32e) a arrêté le gardien Lennart Grill du Bayer Leverkusen d’un tir de loin.

« Ne tuez pas le jeu. Vous devez courir plus! », Demanda Kuntz bruyamment sur la touche. Dix minutes plus tard, ils ont rapidement forcé la situation qui a conduit à la faute sur Wintzheimer avec une pénalité ultérieure. Dahmen est arrivé en seconde période et a immédiatement concédé le 1-1.

Après l’égaliseur surprenant, les animateurs ont repris le commandement sur le terrain. Kuntz avait effectué sept changements à la mi-temps, les problèmes de coordination restaient indéniables. De nombreux itinéraires n’étaient pas corrects et les passeports se sont retrouvés à plusieurs reprises nulle part.

Pour renforcer l’offensive, les jeunes stars Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) et Mergim Berisha (RB Salzburg) sont entrées sur le terrain à la 64e minute, instruites par Kuntz avec des paroles obsédantes. Le super talentueux Florian Wirtz (17 ans) du Bayer Leverkusen a été épargné le match contre le Pays de Galles mardi la semaine prochaine.