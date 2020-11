Équipe saoudienne de la semaine: Bafetimbi Gomis est le roi du derby de Riyad, l’influence de Marko Marin grandit

La cinquième semaine de match de la Ligue professionnelle saoudienne 2020/21 a comporté une série de performances individuelles impressionnantes. De l’irrépressible ancien avant-centre de la France, Bafetimbi Gomis, qui fait la différence dans une victoire tendue 2-0 en derby pour Al Hilal, à l’arrière droit d’Al Fateh, 20 ans, Nawaf Boushal, soulignant l’abondante promesse de la déroute 4-0 d’Ettifaq. Ici, avec l’aide de Wyscout et SofaScore, est notre équipe de la semaine: GK: Habib Al Wotayan (Al Hilal) Les débuts sont rarement plus satisfaisants que cela. Un affrontement entièrement à Riyad n’a pas pu déstabiliser le joueur de 24 ans, dont les superbes arrêts de l’ailier marocain Nordin Amrabat et de l’arrière droit de l’Arabie saoudite Sultan Al Ghanem ont contribué à condamner les voisins déchus de Hilal à une quatrième défaite en cinq matches du SPL. RB: Nawaf Boushal (Al Fateh) Un objectif dynamique d’un joueur dynamique. L’énergie illimitée de Boushal l’a vu voler le ballon près de la ligne médiane, lancer plusieurs marqueurs et trouver le coin inférieur de l’intérieur de la surface de réparation. Souviens toi du nom. CB: Iago Santos (Al Taawoun) Le Brésilien a remporté six des sept duels aériens lorsque Al Taawoun a battu Al Wehda 1-0, pour une deuxième victoire dans la SPL en 13 rencontres. Ce pourcentage (86%) est son meilleur enregistré en huit apparitions depuis le départ de Moreirense en juillet. CB: Ahmed Hegazy (Al Ittihad) Le colosse en prêt de West Bromwich Albion dégageait le calme au cœur de la défense Ittihad et était irréprochable lorsque Guilherme a produit un bon niveleur pour Al Faisaly à la mort. Voir aussi Le gouvernement nie les messages contradictoires alors que Boris Johnson annonce un plan une semaine avant le lancement de `` Mangez pour aider '' LB: Tawfiq Buhimed (Al Fateh) Le joueur fiable de 33 ans était le fleuret parfait pour son compatriote arrière Fateh Boushal. A fait sa juste part de travail défensif, et a produit l’une des passes décisives de la saison pour la première d’Ali Al Zaqan. Il a volé le ballon près de son but, a chargé en avant et a ensuite envoyé un ballon délicieux à son coéquipier reconnaissant. CM: Saphir Taider (Al Ain) L’impact de l’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan et de l’Impact de Montréal augmente chaque semaine. Un tout premier virage en trois points pour les employeurs promus dans le premier rang a été définitivement assuré avec son 94e-un coup de pied d’une minute dans le triomphe 2-0 contre son compatriote Damac. Le joueur polyvalent algérien a enregistré une précision de passe de 86% et a effectué trois interceptions. CM: Arnaud Djoum (Al Raed) C’était un étalage à savourer de la part de la star camerounaise. Son ballon incisif a été catégoriquement attaqué par Ahmed Al Zaein pour le premier, tandis que la reprise de possession de Djoum a déclenché le clincher à bout portant de Mohamed Fouzair lors du triomphe 2-1 contre Abha. CM: Marko Marin (Al Ahli Jeddah) L’influence de l’ancien meneur de jeu allemand continue de se développer à King Abdullah Sports City. Le dégagement lamentable du gardien lituanien Giedrius Arlauskis a été puni avec force dans le 50e minute pour gagner une impasse 2-2 avec son compatriote Al Shabab. RW: Ali Al Zaqan (Al Fateh) L’expression «faire sa propre chance» me vient à l’esprit. Al Zaqan a inscrit trois buts en cinq matches de la SPL avec un doublé qui devait beaucoup aux insuffisances d’Ettifaq. Un tir féroce a d’abord traversé l’emprise du gardien de but Mohammed Al Haïti, avant de s’écraser à la maison une fois une tentative de jouer depuis la défense par le défenseur central estonien Karol Mets s’est retournée contre lui. Voir aussi Le patron de Liverpool est sur le point de confier ses débuts en Premier League à une star de l'académie `` exceptionnelle '' - . CF: Bafetimbi Gomis (Al Hilal) La légende de Gomis dans la moitié bleue de la capitale ne cesse de grandir. Il compte désormais cinq buts et deux passes décisives en cinq points contre Nassr, après son premier match sans nerfs depuis le point de penalty à l’heure et coup de main pour le remplaçant de Saleh Al Shehri 98e-minute seconde. LW: Guilherme (Al Faisaly) Le premier but de la saison dans la SPL de 25 ans était mémorable, se glissant dans le coin le plus éloigné dans le 92nd minute pour gagner un match nul 1-1. Cela a maintenu le début invaincu de Faisaly en 2020/21. En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 125941, id: 345482, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});