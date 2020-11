Équipe – Philipp Max convainc Joachim Löw: d’ignoré à candidat EM

Longtemps ignoré par Joachim Löw, Philipp Max a rejoint l’équipe nationale allemande. Le légionnaire de 27 ans du PSV Eindhoven a su convaincre le sélectionneur national lors de sa deuxième apparition contre l’Ukraine (les temps forts de la victoire 3-1 dans la vidéo). La course à la place régulière EM du côté gauche de la défense bat son plein.

« Nous l’avons vu plusieurs fois. C’est certainement un bon joueur à gauche, mais jusqu’à présent, il n’a pas fait partie de notre réflexion. » Joachim Löw a perdu ces mots à l’approche de la Coupe du monde 2018 par Philipp Max.Des mots qui ressemblaient à une gifle pour le professionnel de l’époque du FC Augsburg.

À l’époque, Max était considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux de la Bundesliga et, avec 13 passes décisives, il pouvait se qualifier de deuxième meilleur assistant derrière Thomas Müller. En conséquence, ses espoirs de participer au tournoi en Russie étaient grands. Loew, cependant, ne s’intéressait pas à lui, ce qui ne devrait pas changer avec le bouleversement après la disgrâce de la Coupe du monde. Jonas Hector et Nico Schulz semblaient être l’avenir à l’extrême gauche.

Deux ans plus tard, Löw sait aussi: vous ne l’êtes pas. Hector a récemment mis fin à sa carrière en équipe nationale pour des raisons privées, Schulz a régulièrement réduit sa position depuis son passage du TSG Hoffenheim au Borussia Dortmund à l’été 2019 et a perdu sa place habituelle. « Je pense beaucoup à Nico, je lui ai dit que dans une conversation personnelle », a déclaré le sélectionneur national. Mais: « Il n’est pas de la façon dont vous le connaissez maintenant. »

Nations League: Notes et critiques individuelles de l’Allemagne – Ukraine 1/14 L’équipe nationale allemande a remporté à juste titre le match de la Ligue des Nations contre l’Ukraine 3-1 malgré le vortex corona à l’approche. SPOX a les marques des étoiles DFB. 2/14 MANUEL NEUER: Aucune chance de but, sinon l’homme qui a égalisé Sepp Maier en mission n’avait qu’un flanc à désamorcer (35). Sa chance: trois tirs des Ukrainiens ont atterri sur le poteau. Note: 3,5. 3/14 MATTHIAS GINTER: L’arrière droit n’est pas sa position idéale. Offensif presque sans impulsions, défensivement il y avait des lacunes derrière lui. Aussi seulement gagné tous les trois duels. Dans la mi-temps deux mais avec l’aide délibérée sur Werner. Niveau 4. 4/14 NIKLAS SÜLE: À 0: 1 trop passif, sinon comme d’habitude rustique, n’a rien laissé brûler dans les duels directs. Le tir de Zinchenko a truqué sur le poteau. Note: 3,5. 5/14 ANTONIO RÜDIGER: Semblable à Süle lorsqu’on lui a posé la question comme un plus clair, pourrait également essayer sa voie vers l’avant (3 tirs au but). Il a été le moins sous pression dans la construction du jeu, apportant près de 96% des passes à l’homme. Manquant bloqué contre l’Espagne. Note: 3,5. 6/14 PHILIPP MAX: Il n’a pas réussi autant qu’il l’a fait contre la République tchèque, mais plus offensivement que Ginter et surtout au début avec quelques bons centres. En vain avant le 0-1. Est-il resté coincé après deux missions? Note: 3,5. 7/14 ROBIN KOCH: Étonnamment, il a donné les six et s’est parfois déplacé dans la chaîne contre la balle. N’a pas l’air bien une fois concédé, pas vraiment intégré dans le jeu de combinaison. Mais est venu de mieux en mieux au cours du jeu, un bon jeton avant le 2: 1. Note: 3,5. 8/14 ILKAY GÜNDOGAN: Le joueur de terrain le plus expérimenté a joué le rôle de Kroos en tant qu’organisateur et meneur de jeu. Un couple de bonnes balles longues, très fortement initiées au 3: 1. A eu le plus de balles et n’a perdu qu’un des six plaqués. Niveau: 2,5. 9/14 LEON GORETZKA: J’ai pu passer à l’offensive avec deux six, je l’ai fait avec brio: grande conquête du ballon et soumission au 1: 1, acceptation du ballon artistique avant l’aide à 2: 1. Plus beaucoup de trous bourrés. Presque 4: 1 par tête. Niveau: 2. 10/14 LEROY SANE: A été doublé au piano, donc en déplacement partout. Son jeu manquait souvent de la conséquence ultime, une fois gâcher le ballon dans sa propre surface de réparation. Offensif avec son «coup de sceau» pour compenser, mais irrésistible. Note 3. 11/14 SERGE GNABRY: Soirée utilisée pour l’attaquant déployé au niveau central qui a très peu fait. Coulé de frustration après un tir bloqué au but (60e), une minute plus tard, il se dégageait – bien au-dessus. C’est ça Note: 4,5. 12/14 TIMO WERNER: Comme toujours, extrêmement impatient et beaucoup sur la route. Pas beaucoup d’actions dans le jeu de combinaison, mais il a été parfait deux fois et a fait ce pour quoi il était payé: hocha la tête pour faire 2-1, sa conclusion à 3-1 a été légèrement déviée. Niveau: 2. 13/14 JULIAN BRANDT (à partir de la 76e): Testé Pyatov avec un degré d’un angle aigu (79). Mais a également perdu le ballon devant ses seize ans. Pas de notation. 14/14 LUCA WALDSCHMIDT (de 86): A été autorisée à jouer dans les dernières minutes. Pas de notation.

Löw fait l’éloge du nouveau venu Max: « Il nous a convaincus »

Sinon, Löw n’aurait pas renvoyé Schulz à la maison tôt après la victoire 1-0 contre la République tchèque mercredi. Il n’en a pas besoin (pour le moment) car il a simplement de meilleures options. Robin Gosens et Marcel Halstenberg, par exemple, deux arrière gauche qui diffèrent dans leur style de jeu mais sont tout aussi fiables. Et récemment aussi Philipp Max, à 27 ans et non plus d’Augsbourg, mais faisant partie de « l’Union » allemande autour de Mario Götze et Roger Schmidt au PSV Eindhoven.

« C’est ce vers quoi je travaille depuis longtemps », a-t-il déclaré après avoir été nominé. Étant donné que Gosens (problèmes de mollets) et Halstenberg (problèmes d’adducteurs) ont dû annuler en raison de blessures avant la fin du match international en 2020, il y avait de bonnes chances pour le fils de l’ancien professionnel de Bundesliga Martin Max de jouer dans le focus. Il a fait.

Sa solide performance contre la République tchèque, couronnée par une aide, a été suivie d’une performance plus que décente contre l’Ukraine samedi. Max a avancé de nombreuses façons, a lancé de bonnes attaques – et n’a pas beaucoup brûlé défensivement. « Il nous a convaincus lors de ces deux matches », a déclaré Löw après la victoire 3-1 à Leipzig. « Ce que nous aimons chez lui: il avance à grande vitesse, osant faire beaucoup. Il a bien fait. Je suis très content de lui. »

Max en 2021 avec l’EM? « Jamais le genre de gros slogans »

Et lorsqu’on lui a demandé si Max serait revu en 2021, il a répondu: « Nous pouvons le supposer. » Le joueur lui-même a parlé d’un « rêve » qui se réalise actuellement pour lui. L’ancien résident d’Augsbourg, qui a également joué pour le FC Bayern et Schalke 04 dans sa jeunesse, ne veut pas s’impliquer dans des discussions prématurées sur la ME. « J’ai toujours bien fait de faire un pas à la fois. Je n’ai jamais été du genre à faire des slogans. »

Une fois cette année, il peut encore recommander Löw. Mardi (20h45 dans LIVETICKER), l’équipe allemande concourra en Espagne pour la fin du groupe A4 de la Ligue des Nations. Max rejouera, compte tenu de la pénurie de personnel à son poste. Aucun problème pour lui. « Je suis enfin là », a-t-il déclaré après le match contre l’Ukraine. « Maintenant, je veux me montrer plus loin. »

