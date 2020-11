Équipe ÖFB avec une chance réaliste d’une porte dérobée à la Coupe du monde

L’équipe nationale autrichienne a de bonnes chances de se détourner du barrage pour la Coupe du monde 2022 après la victoire de groupe de la Ligue des Nations, qui a été fixée mercredi. en tant que l’une des meilleures premières dans les poules de la Ligue des Nations, elle pourrait encore se qualifier pour la finale du tournoi au Qatar.

Si quatre équipes du quintette France, Belgique, Italie, Espagne et Pays de Galles terminent les qualifications pour la Coupe du monde dans le groupe un ou deux, une place en barrage serait réservée à l’équipe rouge-blanc-rouge. Les deux équipes issues de la Ligue des Nations et des dix éliminatoires de la Coupe du monde participeront en mars 2022. Ils sont divisés en trois parcours, qui se jouent en deux tours (demi-finales et finale / un match chacun). Les trois vainqueurs sont qualifiés pour le championnat du monde.

Classement des vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations des ligues A et B: France 16 points – Belgique 15 – Italie 12 – Espagne 11 – Pays de Galles 16 – Autriche 13

annotation: Les vainqueurs de la Ligue A sont automatiquement classés avant ceux de la Ligue B. S’il y a égalité entre les vainqueurs d’une ligue, la différence de buts compte. Le classement final des vainqueurs de la Ligue A est basé sur le résultat du tournoi final de la Ligue des Nations en octobre 2021.

Nations League: Le tableau