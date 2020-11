Equipe européenne de la semaine: Robert Lewandowski récompensé, Joao Felix et Bruno Fernandes allument l’attaque

Chaque semaine, nous sélectionnons 22 des joueurs les plus performants dans les cinq meilleures ligues européennes et, avec votre aide, nous le réduisons au meilleur XI.

À l’aide de sondages sur nos histoires Instagram, nous opposons les joueurs de chaque position les uns aux autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe.

Joao Felix et Hakim Ziyech sont rejoints dans l’attaque par Robert Lewandowski après son affichage influent « Der Klassiker », tandis que les stars de Manchester United Bruno Fernandes et Fred occupent le milieu de terrain.

Voici à quoi ressemble notre dernière équipe européenne de la semaine:

GK: Emiliano Martinez (Aston Villa)

Le gardien argentin a profité d’un retour joyeux auprès des anciens employeurs d’Arsenal après la sortie de 17 millions de livres sterling en septembre, commandant sa zone et étant alerte pour refuser à Thomas Partey un triomphe mémorable de 3-0. A maintenant plus de draps propres de Premier League à l’Emirates Stadium (un) en 2020/21 que le gardien de but Bernd Leno (aucun).

RB: Sergi Roberto (Barcelone)

La sécheresse d’assistance de 15 mois de Roberto s’est terminée par une paire lors de la victoire 5-2 de ce week-end contre le Real Betis. Fait remarquable, ses dernières passes décisives (deux) ont eu lieu lors de la victoire 5-2 d’août 2019 contre le même adversaire.

CB: Wesley Fofana (Leicester City)

Les inquiétudes causées par la blessure grave du guerrier turc Caglar Soyuncu ont été apaisées par le début de vie retentissant de Fofana en Angleterre. Le joueur de 20 ans s’est classé parmi les trois meilleurs joueurs de Leicester lors de la victoire acharnée 1-0 contre Wolverhampton Wanderers pour: tacles (deuxième joint), interceptions (premier conjoint), dégagements (troisième conjoint) et passes clés (deuxième conjoint) ). Les Foxes ont également conservé quatre draps propres de ses sept départs toutes compétitions confondues.

CB: Roger Ibanez (Rome)

L’international brésilien des moins de 23 ans a joué un rôle clé dans la victoire 3-1 de la Roma à Gênes, ouvrant la voie au triplé d’Henrikh Mkhitaryan. Il a complété les trois longues passes, remporté quatre duels aériens sur cinq et s’est vanté d’une précision de 92 pour cent. Cela faisait suite à son premier but sous les couleurs de Giallorossi lors de la mutilation 5-0 du CFR Cluj jeudi en Ligue Europa.

LB: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

La victoire 3-2 du Bayern Munich au derby n’a pas été un grand match pour la défense de Dortmund. Guerreiro, cependant, a impressionné par deux passes décisives. L’international portugais a coupé le ballon pour le premier de Marco Reus, avant de convoquer son Ronaldinho intérieur pour ramasser le ballon par-dessus avec style à Erling Braut Haaland pour une consolation tardive.

MF: Bruno Fernandes (Manchester United)

Le cœur battant d’Ole Gunnar Solskjaer United s’est livré à son manager en cette heure de besoin. Son doublé – une tête parfaite et un centre sur-frappé chanceux – et une aide altruiste pour le premier but d’Edinson Cavani en rouge ont vu les visiteurs revenir d’un but vers le bas, pour gagner 3-1 avec défi à Everton. Cela représente maintenant 13 buts et huit passes décisives en 21 points en Premier League depuis le transfert de 47 millions de livres sterling du Sporting Lisbonne en janvier.

MF: Fred (Manchester United)

Si Fernandes est le cœur battant de United, alors Fred est leur moteur. Le milieu de terrain brésilien s’est heurté au sol contre les Toffees aux côtés de Scott McTominay dans le pivot, surpassant et surpassant son compatriote Allan. Seul Conor Gallagher de West Bromwich Albion (13,5) peut améliorer la moyenne de Fred de 12,8 duels défensifs par 90 minutes en Premier League ce trimestre.

MF: Carlos Soler (Valence)

L’histoire a été faite dans l’étonnante humiliation 4-1 par Valence du Real Madrid délabré lorsque Soler est devenu le premier joueur de la Liga au 21e siècle à remporter un triplé de pénalités dans le même match. Ce sont ses seules tentatives au but du match, bien qu’un total de 38 passes soit le plus élevé de Los Che. Cela faisait suite à un coup de pied à la 99e minute lors du match nul 2-2 de la semaine dernière avec Getafe.

RW: Hakim Ziyech (Chelsea)

Le meneur de jeu marocain a valu la peine d’attendre. Un doublé de passes décisives qui a illuminé le battement 4-1 de Chelsea contre Sheffield United l’a amené à marquer cinq buts à ses quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ces derniers efforts – des centres pétillants pour les en-têtes de Thiago Silva et Ben Chilwell – contre les Blades sont venus via un total de six passes clés.

CF: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Dortmund continue d’être hanté par son ancien héros. L’international polonais a mis le Bayern en tête avec une tête précise, avant de donner le coup d’envoi à Leroy Sane pour le vainqueur. Ces interjections l’ont amené sur 22 buts ou passes décisives dans 22 réunions contre ses ex-employeurs.

LW: Joao Felix (Atletico Madrid)

Le barrage a éclaté et un flot d’objectifs a afflué pour Félix. Un doublé lors du meurtre 4-0 du promu Cadix dimanche l’a poussé à six buts lors de ses quatre dernières apparitions, autant qu’il en a enregistré lors des 26 matchs précédents.

