Équipe européenne de la semaine: Riyad Mahrez, héros du tour du chapeau, joue aux côtés d’Edinson Cavani et d’Antoine Griezmann

Chaque semaine, nous sélectionnons 22 des joueurs les plus performants dans les cinq meilleures ligues européennes et, avec votre aide, nous le réduisons au meilleur XI. À l’aide de sondages sur nos histoires Instagram, nous opposons les joueurs de chaque position les uns aux autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe. Un triplé spécial pour Manchester City voit Riyad Mahrez entrer dans notre alignement. Pendant ce temps, de l’autre moitié de Manchester, le héros du retour Edinson Cavani est à l’avant tandis que la foudre d’Antoine Griezmann pour Barcelone lui vaut également une place. Suivez notre page Instagram pour vous impliquer. Voici à quoi ressemble notre dernière équipe européenne de la semaine: GK: Illan Meslier (Leeds United) Un moment nerveux où il a cédé la possession à James Rodriguez, mais était excellent sinon, effectuant huit arrêts dans ce qui était une victoire palpitante sur Everton. Meslier a fait un brillant arrêt au début, puis a continué à refuser aux Toffees de réclamer une feuille blanche qui a aidé à assurer la victoire 1-0. RB: Ruben Aguilar (AS Monaco) Aguilar a été excellent à l’avenir, enregistrant cinq passes clés lors d’une confortable victoire 3-0 sur Nîmes. L’une de ces passes était un centre parfaitement dressé pour Gelson Martins pour rentrer à la maison le deuxième but. Il a également fait trois interceptions ce jour-là. CB: Alessio Romagnoli (AC Milan) Accroché à une tête prise dans un coin et hocha la tête au poteau arrière. Il a bien organisé sa ligne arrière et n’a jamais mis un pied dans l’erreur en conduisant Milan à une victoire 2-0, prolongeant ainsi leur superbe début de saison en Serie A. Voir aussi Age of Resistance VFX, Making of Trolls World Tour Bande originale et plus / Film CB: Kostas Manolas (Naples) Napoli a remporté une victoire 4-0 sur la Roma, mais alors que la majeure partie de l’action se déroulait à une extrémité du terrain, Kostas Manolas s’est assuré qu’il n’y avait pas grand-chose à voir à l’autre. L’arrière central a mené la charge alors que son équipe étouffait l’opposition et il était le joueur le plus calme sur le ballon, menant le match en passes. [78] tout en bénéficiant d’une précision de 93,6%. LB: Benjamin Mendy (Man City) Le peu de défense que Mendy devait faire contre Burnley a été géré sans incident et il est allé de l’avant pour soutenir l’attaque à volonté. Généré beaucoup de largeur sur la gauche et couronné une bonne performance avec une volée accrocheuse de la passe de Kevin De Bruyne. CM: Riyad Mahrez (Man City) Raheem Sterling a passé le match sur le banc alors que Mahrez démolissait Burnley avec un somptueux triplé dans une victoire de 5-0. Sa touche sublime, son jeu insaisissable et ses finitions emphatiques étaient une joie à regarder. 2012 – Riyad Mahrez est le premier joueur à réussir un triplé dans un match de Premier League tout en créant plus de 6 occasions depuis Santi Cazorla vs Reading en décembre 2012. Catalysts. #MCIBUR pic.twitter.com/HQrPhlxXlF – OptaJoe (@OptaJoe) 28 novembre 2020 CM: Max Kruse (Union Berlin) A donné à son équipe une avance de 2-1 en première mi-temps en se convertissant sur place. Alors qu’ils perdaient 3-2 dans la seconde et que le chronomètre s’écoulait, Kruse a frappé dans une frappe sourde de l’extérieur de la surface à la 82e minute pour sauver un match nul. Voir aussi Haute fidélité annulée à Hulu après une saison - / Film CM: Fabian Ruiz (Naples) A dominé le milieu de terrain contre la Roma alors qu’il se vantait d’une excellente distribution avec ses six longues passes trouvant leurs objectifs. Il a également réussi quatre plaqués dans un affichage complet qui a été souligné par un but bien frappé depuis le bord de la surface. FW: Antoine Griezmann (Barcelone) Il a semblé éliminer toute la frustration de son début de carrière irrégulier à Barcelone sur le ballon pour son but contre Osasuna. Sa spectaculaire volée de loin était un tir de colère et quelque chose qui appartient à FIFA 21. Un Griezmann plus calme a ensuite licencié une passe décisive dans la victoire 4-0. FW: Edinson Cavani (Man United) La différence entre les jeunes attaquants de United et l’expérimenté Edinson Cavani était palpable lorsqu’il a été présenté à la mi-temps avec les Red Devils 2-0. Son mouvement était celui d’un attaquant d’élite qui comprenait les nuances du rôle d’un avant-centre alors qu’il délivrait la passe décisive pour déclencher le retour avant de marquer deux fois dans une victoire inspirée 3-2 pour Ole Gunnar Solskjaer. FW: Lorenzo Insigne (Naples) Un but sur coup franc somptueux et une célébration touchante d’Insigne étaient l’hommage parfait à la légende de Napoli récemment décédée, Diego Maradona. Le petit Italien a également obtenu une passe lors d’une victoire catégorique. En savoir plus sur l’application Sport360

