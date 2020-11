Équipe européenne de la semaine: les vieux maîtres Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic mènent la ligne avec Eden Hazard

Chaque semaine, nous sélectionnons 22 des joueurs les plus performants dans les cinq meilleures ligues européennes et, avec votre aide, nous le réduisons au meilleur XI. À l’aide de sondages sur nos histoires Instagram, nous opposons les joueurs de chaque position les uns aux autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe. Les attaquants vétérans Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo unissent leurs forces à l’avant alors qu’il y a beaucoup de buts en défense aussi avec Mats Hummels en sachant un doublé. Suivez notre page Instagram pour vous impliquer. Voici à quoi ressemble notre dernière équipe européenne de la semaine: GK: Keylor Navas (PSG) L’ancien gardien du Real Madrid a passé une journée calme entre les bâtons pour le Paris Saint-Germain, mais a montré une bonne répartition et a livré lorsqu’il était appelé. Il a bien fait pour sauver le penalty d’Abdoul Kader Bamba, se méritant une feuille blanche à Nantes. RB: Kyle Walker (Man City) Il a défendu son flanc de manière experte contre Sheffield United et a également réussi à avancer pour soutenir l’attaque. Walker a marqué le seul but du match avec un tir poussé à distance contre son club d’enfance qui a été suivi d’une célébration en sourdine. CB: Mats Hummels (Borussia Dortmund) En l’absence d’Erling Haaland, Dortmund a trouvé une source improbable de buts à Hummels. L’arrière central s’est emparé du match d’ouverture d’un corner avant de bien se relever pour rentrer à la maison le deuxième. Son centre extérieur pour Jadon Sancho dès le début a cependant souligné sa qualité sur le ballon. CB: Nayef Aguerd (Rennes) Le Marocain a marqué d’une belle tête pour arracher la victoire de Rennes sur Brest. Il a également réussi à faire tacler un dernier homme et à refuser à l’opposition une occasion de marquer des buts. LB: Rayan Ait-Nouri (loups) Un début de rêve pour le jeune de 19 ans. A bien fait face à son côté défensivement et a avancé avec détermination. Le Français a marqué son arrivée avec une superbe finition dans le coin inférieur pour ouvrir le score dans une victoire 2-0 sur Crystal Palace. Voir aussi Le rapport sur les résultats de Qualcomm et le pronostiqueur appellent au retard de la série 5G iPhone 12 d'Apple CM: Jack Grealish (Aston Villa) Le garçon d’anniversaire James Ward-Prowse était à son meilleur coup de pied arrêté avec deux buts et une passe décisive, mais les gens ont parlé et Jack Grealish obtient le signe de tête à la place. Le capitaine de Villa a réalisé un excellent match malgré la défaite 4-3 contre Southampton. Il a mis en place Tyrone Mings avant de remporter un penalty et un tir spéculatif à distance dans les derniers instants a également réussi à trouver le filet. Jack Grealish a été directement impliqué dans 8 buts en Premier League jusqu’à présent cette saison, Harry Kane (13 ans) est le seul joueur anglais à avoir été impliqué dans plus. Southgate, vous regardez? 👀 pic.twitter.com/VudO8Ns37f – Statman Dave (@StatmanDave) 1 novembre 2020 CM: Hakim Ziyech (Chelsea) Frank Lampard a fait l’éloge de Ziyech qui s’approche toujours de la forme physique d’un match complet et à son premier début de saison en championnat, le meneur de jeu a montré pourquoi. Il a fourni à Chelsea une pointe en attaque, forant le match d’ouverture, puis jouant à Timo Werner pour le dernier but d’une victoire 3-0 à Turf Moor. CM: Ruslan Malinovsky (Atalante) Le joueur de 27 ans a absolument dirigé le spectacle au milieu de terrain pour Atalanta, aidant Luis Muriel pour le match d’ouverture lors de la victoire 2-1 à Crotone. Il aurait pu avoir un but lui-même, mais son effort individuel en seconde période a été sauvé. Il aurait certainement dû obtenir plus de passes décisives après avoir joué sept passes clés dans la rencontre. FW: Eden Hazard (Real Madrid) De retour d’un autre long licenciement pour blessure dans la capitale espagnole, Hazard a marqué son retour avec une frappe spectaculaire pour sortir de l’impasse face à Huesca. Il a également impressionné au début de la seconde mi-temps, jouant un rôle important dans un mouvement de balayage pour le deuxième match de Madrid avant d’être remplacé à l’heure. Voir aussi Ozark Saison 4 : détails sur la série FW: Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) Ibrahimovic a 39 ans et continue de s’épanouir en tant que point focal de cette attaque de l’AC Milan. Il a montré sa force avec un excellent jeu de hold-up avant de laisser le ballon à Frank Kessie pour marquer le premier match. À la manière typique d’Ibra, il a fait la une des journaux avec un effort acrobatique à bout portant pour gagner de son côté les trois points lors d’une victoire 2-1 contre l’Udinese. FW: Cristiano Ronaldo (Juventus) Une autre superstar vieillissant remarquablement bien est Ronaldo qui a fait sa première apparition depuis sa convalescence après le COVID-19 lorsqu’il est sorti du banc contre Spezia. Avec un match nul 1-1, il n’a eu besoin que de trois minutes pour leur donner l’avantage, arrondissant le gardien pour une finition soignée. Son penalty panenka a finalement couronné une victoire 4-1 pour les champions italiens. En savoir plus sur l’application Sport360

