Équipe européenne de la semaine: Haaland à quatre buts aux côtés des vétérans Ronaldo et Ibrahimovic

Chaque semaine, nous sélectionnons 22 des joueurs les plus performants dans les cinq meilleures ligues européennes et, avec votre aide, nous le réduisons au meilleur XI.

À l’aide de sondages sur nos histoires Instagram, nous opposons les joueurs de chaque position les uns aux autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe.

Après avoir distribué quatre buts pour le Borussia Dortmund, Erling Haaland entre dans notre alignement et est rejoint par Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo, qui ont tous deux mis des accolades. Andy Robertson se démarque en défense tandis que Bruno Fernandes est au milieu.

Suivez notre page Instagram pour vous impliquer.

Voici à quoi ressemble notre dernière équipe européenne de la semaine:

GK: Hugo Lloris (Tottenham)

Il n’a pas eu à faire une série d’arrêts spectaculaires, mais Hugo Lloris était une figure apaisante derrière une défense des Spurs qui a été assiégée par Manchester City pendant de longs sorts. Le Français a bien prétendu les centres et, en plus de garder une feuille blanche dans une victoire 2-0, a impressionné par sa distribution alors qu’il a dû faire un bel arrêt dans les phases finales pour refuser Ruben Dias.

RB: Yannick Carrasco (Atletico Madrid)

Malgré sa présence à l’ailier gauche contre Barcelone, le polyvalent Yannick Carrasco fait notre XI sur l’autre flanc après une brillante démonstration dans laquelle il a marqué le seul but. En plus de sa course implacable et de ses solides contributions défensives, le Belge a obtenu les trois points en se plaçant derrière la ligne haute du Barca, en écrasant Marc Andre ter Stegen et en terminant dans un filet sans pilote à environ 40 mètres.

CB: Emre Can (Borussia Dortmund)

Facilement meilleur défenseur de Dortmund contre Hertha Berlin, Emre Can a même réussi à avancer à l’occasion, comme il l’a fait pour préparer Haaland pour l’égalisation après avoir marqué un but. Il était excellent avec le ballon à ses pieds et a fait plusieurs contributions défensives.

CB: Merih Demiral (Juventus)

Toujours une menace des coups de pied arrêtés, Merih Demiral a donné un coup de tête pour que Ronaldo marque avant de rassembler lui-même un effort retentissant qui s’est écrasé sur la barre. Il a remporté 10 duels, effectué trois dégagements et une interception tout en créant trois occasions. Il a également eu un taux de réussite de 99 pour cent dans ce qui était une performance complète.

LB: Andy Robertson (Liverpool)

Avec Trent Alexander-Arnold blessé, Robertson a assuré que Liverpool pouvait toujours compter sur une qualité de classe mondiale sur l’autre flanc. Il a passé Marc Albrighton avant de livrer un centre somptueux pour Diogo Jota pour marquer le deuxième. Il était composé en défense tout en posant constamment des questions à Leicester avec ses courses et ses passes.

Depuis qu’il a rejoint Liverpool pour 8 millions de livres sterling au début de la saison 2017-18, Andy Robertson a fourni plus de passes décisives en championnat (31) que tout autre défenseur des cinq meilleures divisions d’Europe. Définir: négocier. 🥜 pic.twitter.com/ZMo4wLHxgN – Football Squawka (@Squawka) 22 novembre 2020

CM: Diogo Jota (Liverpool)

Avec Jota en jeu, Liverpool n’a pas manqué Mohamed Salah alors qu’il se battait 3-0 contre Leicester City. Il a marqué avec une excellente tête et s’est avéré être une menace constante pour Justin sur la gauche.

CM: Bruno Fernandes (Manchester United)

Au milieu d’une autre performance décevante de United, Bruno Fernandes a réussi à briller à nouveau. Le meneur de jeu a enregistré six passes clés lors de la victoire 1-0 contre West Brom, plus qu’aucun autre joueur des cinq meilleures ligues européennes n’a réussi en un seul match cette saison. Il avait besoin de deux bouchées de la cerise, mais a réussi à se convertir de l’endroit pour obtenir les trois points.

Chances créées en Premier League jusqu’à présent cette saison: 🥇 Bruno Fernandes [26]

🥈 Kevin De Bruyne [23]

🥉 Jack Grealish et Mo Salah [21] Pas mal pour un marchand de pénalités. 😉 pic.twitter.com/KanE9Yo0Ey – Statman Dave (@StatmanDave) 21 novembre 2020

CM: Henrikh Mkhitaryan (AS Roma)

Une superbe frappe de Henrikh Mkhitaryan à la demi-volée a été le point culminant de la victoire 3-0 de la Roma sur Parme. Il a également complété le score avec un tap dans le poteau arrière. Il recommence à jouer son meilleur football à Rome.

FW: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Quatre tirs cadrés, quatre buts. Haaland fonctionnait comme une machine à marquer les buts finement réglée pour une efficacité optimale. Après un tap-in pour lancer le bal, chacune de ses trois frappes suivantes appartenait à un finisseur d’élite. Il n’a eu que 27 touches dans le match, ce qui signifie que près de 15% d’entre elles étaient des tirs qui ont abouti à des buts.

FW: Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)

L’AC Milan semble imparable pour le moment et Ibrahimovic mène leur charge. Il a battu Kalidou Koulibaly sur un centre et a marqué d’une tête parfaite en première mi-temps avant qu’une belle finition improvisée avec sa cuisse ne lui donne une seconde dans une victoire 3-1 à Naples.

FW: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Un doublé de Ronaldo lors d’une victoire 2-0 contre Cagliari fait sans surprise la une des journaux. Son premier en particulier était impressionnant car il a tourné à l’intérieur et a tiré un coup dans le coin le plus éloigné. Cependant, c’est son jeu de liaison, en particulier avec des joueurs comme Dejan Kulusevski et Alvaro Morata, qui est si encourageant. Il avait trois passes clés ce jour-là et un mannequin astucieux qui lui offrait une grande chance.

