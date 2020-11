Équipe DFB: match d’Espagne comme indice – Oliver Bierhoff augmente la pression sur l’entraîneur national Joachim Löw

La « finale » de la victoire de groupe en Ligue des Nations contre l’Espagne n’est pas qu’une question de prestige. Le duel entre les deux ex-champions du monde est également une indication de la distance réelle de la nouvelle équipe DFB.

Joachim Löw était plein d’énergie. Avec le sac de voyage marron en bandoulière, le coach national a été l’un des premiers à entrer dans le terminal pour le dernier voyage d’affaires d’une année compliquée. Löw avait déjà clairement formulé l’affectation à son équipe pour la «finale» de la victoire de groupe en Ligue des Nations en Espagne: «Nous voulons gagner le match et ne rien défendre».

Un match nul suffirait à l’équipe nationale allemande à Séville mardi (20 h 45 dans LIVETICKER) pour décrocher la première place et se qualifier pour la phase finale d’octobre 2021. Deux ans après la débâcle de la Coupe du monde et la relégation sportive dans la Ligue des Nations, ce succès prestigieux allait peaufiner un peu l’image ternie.

Oliver Bierhoff veut avoir chassé les « nuages ​​sombres » qui planent sur l’équipe nationale par l’EM l’année prochaine. Ensuite, le directeur du DFB attend à nouveau un « ciel bleu », comme il le fait dans le EST-CE QUE-Interview mis.

Le directeur du DFB, Oliver Bierhoff, augmente la pression sur Joachim Löw

Que l’équipe doit livrer d’ici là au plus tard, « Jogi le sait aussi », a déclaré Bierhoff. Néanmoins, le directeur de la DFB a de nouveau clairement exprimé sa demande et a ainsi accru la pression sur Löw: « Je suivrai la voie choisie par l’entraîneur national jusqu’au Championnat d’Europe inclus. »

Pour Bierhoff, les victoires comptent avant tout sur cette voie. « Ils donnent confiance en soi et ramènent la foi et la confiance des fans dans notre équipe », a déclaré Bierhoff dans le Sport1-Conversation et a ajouté: « Gagner le groupe serait une belle récompense et nous donnerait un vent arrière pour le Championnat d’Europe 2021. »

Le duel entre les anciens champions du monde indique à quel point l’équipe DFB nouvellement formée est sur le chemin du retour à son ancienne force.

© imago images / Sven Simon





Le capitaine du DFB, Manuel Neuer, s’attend à un « duel à hauteur des yeux »

Après les victoires contre la République Tchèque (1: 0) et l’Ukraine (3: 1), l’ambiance s’est un peu égayée, et le chaos corona à Leipzig est pour le moment éteint.

« Nous sommes premiers du tableau et nous voyageons en Espagne avec une grosse poitrine et une bonne sensation », a déclaré Manuel Neuer. Le capitaine disputera son 96e match international mardi, battant le record de gardien allemand de Sepp Maier.

Dans le « duel à hauteur des yeux » attendu par Neuer, Löw peut à nouveau compter sur Toni Kroos. Le ballon aimant est de retour après sa suspension de carton jaune et a reçu une garantie de onze de départ de l’entraîneur national. Kroos dirigera le match allemand avec Ilkay Gündogan. De plus, Löw s’appuie à nouveau sur Leon Goretzka, qui était récemment extrêmement fort, et sa tempête turbo avec Serge Gnabry, Timo Werner et Leroy Sane.

DFB-Team Hat Probleme in der Defensive

Loew est un peu inquiet pour la défensive. Antonio Rüdiger est absent de Séville après son deuxième carton jaune. De plus, la défense contre l’Ukraine n’a pas toujours été solide. Compte tenu de trois tirs au poteau des invités, plus de buts auraient facilement pu être concédés. Loew a donc parlé de « certaines choses qui doivent être corrigées ».

Mais cela affecte également l’adversaire. Les Espagnols, également en plein bouleversement, ont récemment laissé beaucoup à désirer en Ukraine (0: 1) et en Suisse (1: 1) – non seulement parce que le capitaine Sergio Ramos a échoué avec deux pénalités à Yann Sommer.

« Ce ne sont pas les erreurs qui nous définissent, c’est la façon dont nous nous concentrons sur notre prochain objectif », a ensuite déclaré l’international européen record Ramos. Et la prochaine destination est l’Allemagne.

Ligue des Nations: Le tableau du groupe allemand