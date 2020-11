Equipe DFB: le sommet de Löw a apparemment déjà commencé

Joachim Löw a apparemment commencé le combat pour son travail plus tôt que prévu. L’entraîneur national aurait rencontré le chef de l’association autour du président Fritz Keller au siège de la DFB à Francfort pour des entretiens décisifs lundi. Cela rapporte le image-Journal.

Ainsi, en plus de Löw et Keller, le directeur du DFB Oliver Bierhoff, les deux vice-présidents Peter Peters et Rainer Koch et le trésorier Stephan Osnabrügge participeront à la réunion. Cela signifierait que seul l’adversaire de Keller Friedrich Curtius serait absent du puissant comité présidentiel. Le secrétaire général est en congé de maladie.

Bruyant image Lors du tour en petit groupe, il est même décidé si Löw peut remplir son contrat, qui court jusqu’à la Coupe du monde en 2022, et continuer. L’avenir de l’entraîneur national, en poste depuis 2006, est en danger depuis la disgrâce historique 6-0 à Séville contre l’Espagne en Ligue des Nations il y a deux semaines.

Le présidium du DFB avait demandé une analyse à Löw. Il s’agit de présenter vendredi son compagnon de longue date Bierhoff au comité. Löw n’est alors plus là.