Equipe DFB: Jogi Löw nomme deux nouveaux venus

L’entraîneur national Joachim Löw a annoncé son équipe pour les trois derniers matches internationaux de 2020. Philipp Max (PSV Eindhoven) et Felix Uduokhai (FC Augsburg) font partie de l’équipe nationale allemande pour la première fois.

Il était « reconnaissant que dans ces circonstances, il était et reste possible de jouer ces matches internationaux », a déclaré Löw: « A une époque où les gens sont préoccupés par des sujets autres que le football ».

Le chef de la défense Niklas Süle n’a pas été nommé, bien que le professionnel du Bayern Munich ait été testé négatif lors d’un deuxième contrôle lundi après un test corona positif. De plus, Kai Havertz, qui souffre de COVID-19, et Emre Can, qui s’entraînent à nouveau après avoir récupéré de la maladie corona, sont portés disparus. Julian Draxler, Lukas Klostermann et Suat Serdar sont blessés.

Pendant ce temps, l’entraîneur national s’est débarrassé du gardien de but Marc-André ter Stegen, qui a récemment célébré un retour en force au FC Barcelone après une longue pause pour blessure, tout comme le capitaine de Dortmund Marco Reus, qui ne fait que prendre pied après de longs problèmes de blessures.

La sélection DFB sera d’abord testée contre la République tchèque mercredi prochain (20h45) à Leipzig. Cependant, les stars du Bayern autour du capitaine Manuel Neuer ainsi que Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) et Timo Werner (FC Chelsea) n’arriveront aux quarts de l’équipe avant jeudi et lors des deux derniers matches de groupe de la Ligue des Nations le 14. Intervenez contre l’Ukraine à Leipzig le 25 novembre et contre l’Espagne trois jours plus tard à Séville (tous deux à 20h45).

EM pour Jogi Löw encore loin: « L’équipe doit grandir »

Les trois matches internationaux ne donneront pratiquement aucune information sur une éventuelle équipe EM. « Une équipe a besoin de cohérence, d’automatisme, de sécurité, de compréhension aveugle entre eux. Une équipe doit grandir, des processus doivent se développer. Cela peut difficilement être représenté pour le moment », a déclaré Löw.

Concernant la nomination de Max et Uduokhai, le sélectionneur national a déclaré: « Nous n’invitons personne en qui nous n’aurions pas confiance à le faire. Ce qui est également certain, c’est que si vous voulez revenir au sommet du monde, il s’agit du plus haut niveau international. » Les nominations, comme celles de Florian Neuhaus ou Jonas Hofmann, doivent montrer que « nous enregistrons ces réalisations ».

